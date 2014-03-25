سرمربی تیم ملی ایتالیا برای تمدید قراردادش به توافق رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، پراندلی که از سال 2010 هدایت تیم ملی ایتالیا را برعهده دارد و این تیم را به فینال یورو 2012 رساند و تابستان هم در جام جهانی 2014 برزیل روی نیمکت این تیم می نشیند برای تمدید قرارداد خود به توافق رسید.

سال گذشته پراندلی اعلام کرده بود قصد دارد به فوتبال باشگاهی بازگردد و به نظر می رسید تیم ملی ایتالیا باید به دنبال یک سرمربی جدید باشد اما به نظر می رسد سرمربی پیشین فیورنتینا نظر خود را عوض کرده و می خواهد حداقل تا پایان یورو 2016 روی نیمکت آتزوری ها بنشیند.

پراندلی در گفتگو با ANSA گفت: در حال حاضر کاملا احساس رضایت می کنم. افتخار می کنم که فدراسیون فوتبال ایتالیا پیشنهاد قرارداد 2 ساله جدیدی را به من داده است. من کاملا موافق هستم و قرارداد جدید را امضا می کنم و تمام تلاشم را برای موفقیت فوتبال ایتالیا انجام خواهم داد.

پراندلی امیدوار است تابستان امسال اتفاق 8 سال پیش در آلمان را که آتزوری ها با هدایت مارچلو لیپی قهرمان جام جهانی شدند تکرار کند.