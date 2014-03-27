پیروزی پرسپولیس و فولاد و توقف سپاهان/ سقوط استقلال به رده چهارم

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و هشتم سیزدهمین دوره رقابت های لیگ برتر عصر روز پنجشنبه در شهرهای مختلف و به طور همزمان برگزار شد که در پایان تیم فولاد با پیروزی برابر تراکتورسازی تبریز همچنان در صدر جدول رده بندی باقی ماند. شاگردان علی دایی در دیدار خارج از خانه برابر داماش به یک پیروزی ارزشمند دست پیدا کردند و به رده دوم جدول صعود کردند.

در ورزشگاه آزادی تهران شاگردان امیر قلعه نویی و یحیی گل محمدی برابر یکدیگر صف آرایی کردند و در حالی که به نظر می رسید هر دو تیم برابر گرفتن یک امتیاز برنامه ریزی کرده بودند، این تیم نفت بود که در وقت‌های اضافه موفق شد توسط رضا نوروزی به گل برتری دست پیدا کند.

نتایج دیدارهای هفته بیست و هشتم لیگ برتر به شرح زیر است:

* استقلال تهران صفر - نفت تهران یک

گل: رضا نوروزی(92)

* فولاد خوزستان 2 - تراکتورسازی تبریز یک

گل: کریم انصاریفرد(9) برای تراکتورسازی - مهدی بدرلو(34 و 73پنالتی) برای فولاد



* سپاهان اصفهان 2 - سایپای البرز 2

- گل: امید ابراهیمی(44) و مهدی شریفی(58) برای سپاهان- سجاد شهباززاده(20) و کاوه رضایی(80) برای سایپا



* فجرسپاسی شیراز یک - مس کرمان یک

گل: رامتین سلیمان نژاد(80) برای فجر - لوسیانو ادینهو(65) برای مس



* گسترش فولاد تبریز یک - ملوان انزلی 2

گل: محمد بایرامی(92 پنالتی) برای گسترش - مهدی دغاغله(59 و 77) برای ملوان

* صبای قم 2 - ذوب آهن اصفهان یک

گل: هادی شکوری(49) و رضا عنایتی)2) برای صبا - مهدی رجب زاده (93) برای ذوب آهن



* راه آهن سورینت یک - استقلال صنعتی صفر

گل: علی علیپور(60)

* داماش گیلان صفر - پرسپولیس تهران یک

گل: محمد عباس زاده(31)

جدول رده بندی این دوره از مسابقات در پایان هفته بیست و هشتم به شرح زیر است:

1- فولاد 54 امتیاز

2- پرسپولیس 51 امتیاز تفاضل گل: 18+

3 - نفت تهران 51 امتیاز - تفاضل گل 14+

4- استقلال 50 امتیاز

5 - سپاهان 48 امتیاز

6 - ملوان 44 امتیاز

7 - تراکتورسازی 39 امتیاز

8 - سایپا 33 امتیاز

9 - گسترش فولاد 32 امتیاز

10 - صبای قم 31 امتیاز

11 - راه آهن 30 امتیاز

12 - استقلال صنعتی 29 امتیاز

13 - داماش 25 امتیاز - تفاضل 9-

14 - فجرسپاسی 25 امتیاز - تفاضل 15-

15 - ذوب آهن 23 امتیاز

16 - مس کرمان 20 امتیاز