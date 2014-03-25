پنجعلی: محرومیت داماش قابل تجدیدنظر نیست/ قانون باید یکسان باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد پنجعلی درباره وضعیت تیم پرسپولیس قبل از بازی با داماش با بیان مطلب فوق اظهار کرد: خوشبختانه در تعطیلات لیگ برتر برنامه ریزی خوبی داشتیم و تیم پرسپولیس با برپایی اردو در مازندران و حضور در تورنمنت سرداران شهید استان مازندران و تمرینات منظم در هفته اخیر از آمادگی خوبی برخوردار است. ما برای قهرمانی باید با دست پر به تهران برگردیم. البته تیم داماش هم تیم خوب و باانگیزه ای است و آنها برای بقا در لیگ برتر با تمام وجود و توان خود به مصاف پرسپولیس خواهد آمد و چیزی برای از دست دادن ندارد.

سرپرست تیم پرسپولیس درباره محرومیت تیم داماش از بازی بدون تماشاگر به خاطر تخلفات تماشاگران در دیدار با ملوان و اظهارنظر اخیر مسئولان کمیته انضباطی مبنی بر برگزاری این بازی با تماشاگر، تاکید کرد: تماشاگران سرمایه‌های فوتبال هستند و بازی بدون تماشاگر لطف و جذابیتی ندارد. پرسپولیس نیز برای قهرمان شدن نیاز مبرم به سه امتیاز این بازی دارد. با این وجود امیدوارم قانون آنطور که قانونگذار پیش بینی کرده اجرا شود و برای همه یکسان باشد.

پنجعلی خاطرنشان کرد: در فصل جاری احکام انضباطی زیادی برای پرسپولیس صادر شده است. ما نمی‌خواهیم به گذشته‌ها برگردیم و به احکامی که برای پرسپولیس صادر شده اشاره کنیم اما باید بگویم طبق قوانین محرومیت تیم داماش قابل تجدید نظرخواهی نیست که بگویند چون کمیته استیناف به این پرونده رسیدگی نکرده پس بازی با تماشاگر برگزار شود.

وی یادآور شد: محرومیت داماش طبق آیین نامه انضباطی قطعی است. کمیته انضباطی به دلیل اتقاقات بازی داماش و ملوان، تیم داماش را به یک بازی بدون تماشاگر و 10 میلیون تومان جریمه محکوم کرده است. طبق ماه 15 آیین نامه انضباطی فدراسیون محرومیت از بازی با حضور تماشاگر تا سقف دو جلسه قطعی است و قابلیت ارائه به کمیته استیناف را ندارد در جرایم مالی هم تا سقف سه میلیون تومان قطعی است.

سرپرست پرسپولیس تاکید کرد: حالا کمیته انضباطی به استناد اینکه در قبال تخلف داماش دو نوع مجازات مقرر در ماده 22 آیین نامه انضباطی که هر یک تعریفی مجزا و تفکیکی را دارد را لحاظ کرده و چون جریمه 10 میلیون تومانی قابل تجدیدنظرخواهی است اعلام کردند محرومیت از حضور تماشاگر هم می‌تواند مورد تجدید نظرخواهی قرار گیرد. نباید فراموش کنیم که در رای صادره آمده مستندات صدور آن «گزارش های داوری و نظارت» بوده و بر اساس بند 2 ماده 8 همان آیین نامه گزارش داور برای اتفاقات درون زمین و گزارش ناظر برای وقایع خارج از زمین مبنای رسیدگی است و اصل بر صحت آنهاست.

پنجعلی که با سایت باشگاه پرسپولیس صحبت کرده است، ادامه داد: به عبارت دیگر با توجه به گزارش داور و ناظر بازی دال بر فحاشی، اهانت، سردادن شعارهای غیراخلاقی و پرتاب اشیا در طول مسابقه از سوی هواداران داماش، موضوع ثابت شده و محرز است. یعنی داماشی‌ها نمی‌توانند ادعا کنند مرتکب این اعمال نشده اند زیرا این امر طبق شکایت شاکی یا باشگاه دیگری به اثبات نرسیده و مبنای احراز آن، گزارش داور و ناظر است.

وی در پایان گفت: همانگونه که در رای صادره آمده این رفتارها مسبوق به سابقه بوده و همه مطلعیم داماش در زمره باشگاه‌هایی است که به سبب تخلف تماشاگرانش به کسر امتیاز هم محکوم شده است و به همین لحاظ کمیته انضباطی دو تنبیه توأمان را برای آنها در نظر گرفته است. با توجه به شرحی که گفته شد و قطعیت تخلف آنها تنها مجال و فرصت داماش برای کاهش جریمه نقدی است نه اینکه به نفی تخلف محرز خود بپردازند. به عبارت دیگر اگر آنها مثلا به یک جلسه محرومیت و سه میلیون تومان جریمه محکوم می‌شدند هر دو تنبیه قابلیت تجدید نظرخواهی نداشت. این تنبیهات تعاریف جداگانه دارد و سقف قطعیت آنها هم در ماده 15 آمده و یک جلسه محرومیت تحت هیچ شرایطی قابلیت تجدید نظرخواهی ندارد زیرا اصل دعوا به اثبات رسیده و نمی توان گزارش داور و ناظر را رد کرد.