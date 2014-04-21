هدفمان رساندن استانداردهای تبلیغات در ایران به فوتبال روز دنیاست

به گزارش خبرنگار مهر، مریم شفیعی که امروز در نشست خبری معرفی رسمی مجری انحصاری تبلیغات محیطی فوتبال ایران با خبرنگاران گفتگو می کرد ضمن بیان این مطلب به تاریخچه فعالیت‌های کانون ایران نوین اشاره کرد و گفت: این شرکت از سال 1370 تاسیس شده و در این مدت تلاش کرده تا با کمک برترین نیروهای انسانی، بهترین تبلیغات را در اختیار مشتریان قرار دهد. راز موفقیت امروزی ما هم ارائه خدمات و محصولات با کیفیت و منطبق با استانداردهای جهانی است.

وی با بیان اینکه تمام سرویس‌ها و خدمات تبلیغاتی در داخل مجموعه و توسط برترین متخصصان با روزآمدترین فناوری ارائه می‌شود، در مورد بخش‌های مختلف این شرکت گفت: در کانون ایران نوین بخش‌های کمپین و مشاوره، تحقیقات بازار، تیزر و فیلم، تبلیغات محیطی، گرافیک، مطبوعات، آی تی و بازاریابی دیجیتال، چاپ و صحافی، عکاسی صنعتی، غرفه‌سازی و طراحی داخلی، اسپانسر شیپ، سمپلینگ، چاپ دیجیتال، لارج فرمت و استند، همایش و سمینار، اتاق فکر و ... فعالیت می‌کنند که در هر بخش بهترین و زبده‌ترین متخصصان به کار گرفته شده‌اند.

مدیرعامل کانون ایران نوین با بیان اینکه در این مدت بالای 70 برند معتبر کشور شامل بانک‌ها و شرکت‌های خودروسازی و صنعتی امور تبلیغاتی و بازرگانی تلویزیونی و محیطی خود را از طریق این کانون انجام داده‌اند در مورد دلایل ورود به فوتبال گفت: شرکت ما در عرصه‌های مختلف به موفقیت‌های زیادی دست یافته و توانسته خود را به استانداردهای جهانی نزدیک کند. در راستای اهداف توسعه‌ای شرکت تصمیم گرفتیم وارد فوتبال شویم تا بتوانیم تبلیغات در این رشته پرطرفدار را به استانداردهای جهانی نزدیک کنیم.

شفیعی در بخش دیگری از صحبت هایش با تاکید بر اینکه فوتبال ایران لیاقت درآمدزایی بیشتری را دارد خاطرنشان کرد: ما اعتقاد داریم سهم باشگاه های ایران از درآمدها باید خیلی بیشتر از رقم هایی باشد که طی سالهای گذشته پرداخت شده است. به همین خاطر آمده ایم تا حق فوتبال را بدهیم و تعریف جدیدی از درآمدزایی را ارائه کنیم.

وی افزود: کانون ایران نوین این پتانسیل را دارد که بتواند تحولی بزرگ در عرصه تبلیغات محیطی فوتبال ایجاد کند. ما نیروهایی را در اختیار داریم که می‌توانند در این حوزه فوتبال ایران را به استانداردهای جهانی نزدیک کنند. فوتبال ایران پتانسیل رشد و ترقی را دارد و با برنامه‌ریزی و استفاده از نیروهای متخصص می‌توان تحولی بنیادی در این عرصه ایجاد کرد.

مریم شفیعی در پاسخ به این پرسش که "آیا کانون ایران نوین می‌تواند مبلغ متعهده شده در قرارداد را به سازمان لیگ پرداخت کند"؟ گفت: ما برای ورود به فوتبال تحقیقات زیادی داشته‌ایم و پس از بررسی شرایط فوتبال و با توجه به شناختی که از حوزه تبلیغات داشتیم گام در این راه گذاشتیم و قطعا به تعهداتی که به سازمان لیگ و جامعه فوتبال داده‌ایم عمل خواهیم کرد. کانون ایران نوین از استانداردهای حرفه‌ای در این امر برخودار است و قطعا به فکر ارتقای استانداردهای خود است.

شفیعی فوتبال ایران را یک عرصه آماده برای انجام کارهای جدید و نو معرفی کرد و افزود: برای ایجاد تحول در عرصه تبلیغات محیطی فوتبال به تجهیزات و نیروهای متخصص نیاز است که خوشبختانه این دو فاکتور در اختیار کانون قرار دارد و تلاش ما این است که بتوانیم در این عرصه فوتبال ایران را به لیگ‌های معتبر دنیا نزدیک کنیم و زمینه لذت بردن بیشتر تماشاگران از بازیهای فوتبال را فراهم کنیم.

وی با تاکید بر اینکه تلاش می‌کنند تا نقایص این عرصه در سال‌های گذشته را به حداقل برسانند خاطرنشان کرد: افتخار ما این است که در بخش‌های مختلف اقتصادی، هنری و اجتماعی توانسته‌ایم در عرصه بین المللی نیز به موفقیت‌های زیادی دست پیدا کنیم و در بسیاری از جشنواره‌ها و رویدادهای بین المللی به عنوان شرکت و برند برتر معرفی شده‌ایم. امیدواریم بتوانیم در فوتبال نیز به این افتخارات دست پیدا کنیم.