بانک مرکزی نرخ 24 ارز بانکی را گران کرد

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی نرخ بانکی 39 ارز را برای روز جاری سه شنبه اعلام کرد که بر این اساس نرخ 24 ارز نسبت به روز گذشته رشد، قیمت 12 واحد پولی افت و نرخ سه ارز ثابت ماند.

نرخ دلار آمریکا با یک ریال افت 25,501 ریال، قیمت پوند انگلیس با 8 ریال افزایش 42,370 ریال و قیمت یورو با 17 ریال رشد 35,050 ریال تعیین شد.

فرانک سوئیس 28,733 ریال، کرون سوئد 3,908 ریال، کرون نروژ 4,258 ریال، کرون دانمارک 4,695 ریال، روپیه هند 423 ریال، درهم امارات متحده عربی 6,943 ریال، دینار کویت 90,546 ریال، یکصد روپیه پاکستان 26,009 ریال، یکصد ین ژاپن 24,788ریال، دلار هنگ کنگ 3,289 ریال، ریال عمان 66,271 ریال، دلار کانادا 23,244 ریال، راند آفریقای جنوبی 2,425 ریال، لیر ترکیه 12,075 ریال، روبل روسیه 716 ریال، ریال قطر 7,004 ریال، یکصد دینار عراق 2,194 ریال، لیر سوریه 177 ریال و دلار استرالیا 23,663 ریال قیمت خورد.

همچنین قیمت ریال سعودی 6,800 ریال، دینار بحرین 67,679 ریال، دلار سنگاپور 20,241 ریال، ده روپیه سریلانکا 1,951 ریال، یکصد روپیه نپال 26,447 ریال، یکصد درام ارمنستان 6,141 ریال، دینار لیبی 20,653 ریال، یوان چین 4,109 ریال، یکصد بات تایلند 78,602 ریال، رینگیت مالزی 7,809 ریال، یک هزار وون کره جنوبی 24,188 ریال، یکصد تنگه قزاقستان 14,012 ریال، افغانی افغانستان 455 ریال، منات آذربایجان 32,511 ریال، یک هزار روبل بلاروس 2,574 ریال، سامانی تاجیکستان 5,291 ریال و بولیوار ونزوئلا 4,058 ریال است.

