تشدید موج گرما در ایلام از فردا؛ انتظار دمای ۵۱ درجه در مناطق گرمسیری

احسان احمدی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی آخرین الگوهای پیش‌یابی هواشناسی، اظهار داشت: از فردا (شنبه) با تقویت سامانه پرفشار جنب‌حاره بر روی استان، توده هوای گرم در سطح استان تشدید خواهد شد و این موج گرما تا روز دوشنبه در استان تداوم دارد و دمای هوا در نواحی گرمسیر استان به حدود ۵۱ درجه و فراتر خواهد رسید و در نواحی سردسیر نیز حداکثر دما از ۴۰ درجه عبور خواهد کرد.

وی با بیان اینکه این افزایش دما برای گروه‌های حساس مانند سالمندان، کودکان و بیماران تنفسی و قلبی بسیار خطرآفرین است، افزود: با توجه به تداوم این شرایط جوی تا روز دوشنبه، ضروری است شهروندان در ساعات اوج گرما (۱۱ تا ۱۷) از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند و مصرف مایعات کافی را در برنامه روزانه خود قرار دهند و از پوشیدن لباس‌های تیره و سنگین در این ایام پرهیز نمایند تا از بروز گرمازدگی جلوگیری شود.

کارشناس هواشناسی استان ایلام با اشاره به اینکه برای روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هفته آینده، کاهش دمایی در حدود ۳ تا ۴ درجه پیش‌بینی می‌شود، تصریح کرد: با این کاهش، از شدت گرما تا حد زیادی کاسته خواهد شد و وضعیت دمایی استان تقریباً به حالت نرمال خود بازمی‌گردد، اما تا آن زمان، همچنان هوای گرم و طاقت‌فرسا در سطح استان حاکم خواهد بود.

احمدی‌نژاد در پایان با تأکید بر اینکه با توجه به افزایش مصرف آب و برق در روزهای گرم، شهروندان با صرفه‌جویی، صنعت آب و برق را در ارائه خدمات پایدار یاری کنند، خاطرنشان کرد: کشاورزان و دامداران نیز باید تمهیدات لازم را برای مدیریت مزارع و دام‌های خود در این شرایط جوی در نظر داشته باشند و از هرگونه اقدام غیرضروری در ساعات اوج گرما خودداری کنند و در صورت بروز علائم گرمازدگی مانند سردرد، تهوع، سرگیجه و ضعف شدید، سریعاً به مراکز درمانی مراجعه کنند.