به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان در سخنرانی امروز خود به مناسبت بیستمین سالگرد پیروزی مقاومت در سال ۲۰۰۶ تاکید کرد: ما جنگ سال ۲۰۰۶ را جنگ وعده صادق در برابر دشمن صهیونیستی که دست به تجاوز گسترده ای علیه لبنان زده بود نام نهادیم. یکی از نتایج این عملیات آزاد سازی اسرا بود. عملیات به اسارت گرفتن ۲ نظامی دشمن نباید با به راه انداختن یک جنگ پاسخ داده می شد اما بعدها مشخص شد که اسرائیل با همکاری آمریکا در حال زمینه سازی برای یک جنگ بزرگ در ماه سپتامبر بودند. پروژه خاورمیانه جدید در آن زمان بزرگ بود اما در نهایت شکست خورد و ناکام ماند.

وی در ادامه افزود: این جنگ با شکست اسرائیل این دشمن سرکش به همراه حامی آن یعنی آمریکا در برابر مقاومت اسلامی لبنان و سه گانه ارتش، ملت و مقاومت به پایان رسید. ما این جنگ را یک تجاوز دانسته و با آن نبرد کربلایی داشتیم. متأسفانه مقامات یک حساب و کتاب دیگری داشتند. یکی از نتایج این جنگ باقی ماندن قدرت بازدارندگی در برابر دشمن صهیونیستی از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۲۳ بود و این مسئله بیانگر اهمیت مقاومت است. حتی اگر در ۲ مارس این جنگ به راه نمی افتاد زمان دیگری اتفاق می افتاد. متأسفانه مقامات لبنانی چیزی جز سلاح مقاومت را نمی بینند و علیه آن موضع گیری می کنند. آنها با مقاومت همکاری نکرده اند. آنچه در سال ۲۰۰۶ اتفاق افتاد نشان داد که مقاومت می تواند معادله را تغییر دهد.

هر کس روی تسلیم شدن حساب کرده به یک سراب دل خوش کرده است

شیخ نعیم قاسم تصریح کرد: در تاریخ ۲ مارس، مقاومت لبنان به ترور رهبر معظم ایران واکنش نشان داد و این پاسخ همچنین درد و رنجی را که طی ۱۵ ماه متحمل شدیم به اختصار بیان می‌کرد. مقاومت مانع تحقق اهداف دشمن شد و همچنان در مسیر گزینه های خود پیش می رود. هر کس به تسلیم شدن دل خوش کرده در واقع به یک سراب دل خوش کرده است و مقاومت را خوب نمی شناسد. ما در برابر گزینه هایی قرار داریم که جز تسلیم شدن و سقوط چیزی ندارد. توافق چارچوبی که بیروت آن را امضا کرد نه توافق است و نه چارچوبی دارد بلکه یک سری دیکته های صهیونیستی با جوهر اسرائیلی به شمار می رود که هر آنچه را که تل آویو می خواهد به آن می دهد. تیم لبنانی در این روند تنها دنباله رو آمریکا و اسرائیل بود.

۷ دور مذاکره با اسرائیل چه نتیجه ای داشت؟

وی اضافه کرد: هفت دور مذاکره چه دستاوردی داشته است؟ مقامات لبنان باید اعتراف به شکست کرده و به سمت ملت خود بازگردند تا با یک موضع متحد قدرت بگیرند. آنها باید تمام برگه هایی که لبنان از جمله مقاومت، اتحاد و قدرت در اختیار دارد به کار بگیرند. بیروت چطور این توهین ها به ارتش و هدف قرار گرفتن نیروهای ارتش را می پذیرد؟ این چه بدعتی است که تحت عنوان مناطق آزمایشی پایه گذاری شده است؟ ما اعتقادی به این مذاکرات نداریم. مقامات لبنانی به صورت اختیاری حق خود را برای اقدام قضایی در دادگاه ها علیه اسرائیل کنار گذاشتند. از مقامات می خواهم از این اشتباه ذلت بار خود که حاکمیت لبنان را از بین می برد برگردند.

تا آخرین قطره خونمان مبارزه می کنیم/توافق اسلام آباد دشمن را مهار کرد

دبیرکل حزب الله لبنان تاکید کرد: ما هرگز نقض حاکمیت لبنان و تداوم تجاوزات اسرائیل را نخواهیم پذیرفت. همچنین هرگز نخواهیم پذیرفت که قیمومیت آمریکا کشور ما را هدف قرار دهد. با وجود تداوم تجاوزات تل آویو، سند توافقنامه اسلام آباد تجاوزات دشمن صهیونیستی را مهار و آن را به کاهش تنش وا داشت. این توافق باعث شد مردم به خانه های خود بازگردند. جنگ ما جنگ دفاعی است و این دشمن صهیونیستی است که علیه ما جنگ به راه انداخته است. درست است که توازن قوا وجود ندارد اما ما تسلیم نمی شویم. باید آسیب های وارد آمده به کشور جبران شود و حاکمیت مسئول آن است. خطاب به خانواده های مقاومت می گویم که ما بدون شما می میریم و تا آخرین قطره خونمان مبارزه می کنیم و هرگز شما را رها نخواهیم کرد. خشم خود را نگه دارید و آن را در زمانی که اهدافتان محقق می شود به کار گیرید.

اسرائیل شر مطلق است

وی بیان کرد: پایداری مقاومت و اقدام ایران در گنجاندن لبنان به عنوان شرط نخست توافق اسلام آباد دشمن صهیونیستی را مهار کرد. این در حالی است که توافق چارچوب، زوطر غربی را به جای آن که آزاد کند تحت اشغال صهیونیست ها قرار داد. ما در همان خط امام موسی صدر که گفته بود اسرائیل شر مطلق است حرکت می کنیم. به مسیر سید شهدای امت سید حسن نصرالله ادامه می دهیم.