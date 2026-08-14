به گزارش خبرنگار مهر، بیژن مرادی عصر جمعه در دیدار با انجمن شرکت‌های ساختمانی، با اشاره به افزایش تخلیه نخاله‌های ساختمانی در داخل شهر، اظهار کرد: این موضوع در حال تبدیل شدن به یک معضل شهری است و برای حل آن علاوه بر شهرداری و دستگاه‌های مرتبط، مشارکت و مسئولیت‌پذیری مردم نیز ضروری است.

وی افزود: شهروندان نباید اجازه دهند خودروهای حامل نخاله‌های ساختمانی، بار خود را در محدوده و حریم شهری تخلیه کنند و در صورت مشاهده چنین مواردی، موضوع را به مراجع مربوطه اطلاع دهند.

شهردار کرمانشاه با اشاره به شناسایی برخی خودروهای متخلف، تصریح کرد: تعدادی خودروی سنگین بدون پلاک اقدام به تخلیه نخاله‌های ساختمانی در داخل شهر کرده‌اند که شناسایی و مشخصات آنها در اختیار پلیس راهور و مقامات قضایی قرار گرفته است.

مرادی ابراز امیدواری کرد با ورود دستگاه‌های مسئول، برخورد قانونی و لازم با متخلفان انجام شود تا از تکرار تخلیه غیرمجاز نخاله‌های ساختمانی در سطح شهر جلوگیری شود.

وی همچنین بر نقش شرکت‌های ساختمانی در ساماندهی این موضوع تأکید کرد و گفت: شرکت‌های ساختمانی باید همکاری بیشتری برای جلوگیری از سوءاستفاده و تخلیه غیرمجاز نخاله‌ها داشته باشند.

شهردار کرمانشاه با اشاره به پیش‌بینی محل مشخص برای دفع نخاله‌های ساختمانی، خاطرنشان کرد: سایتی در محدوده جاده سراب نیلوفر برای دفع نخاله‌های ساختمانی در نظر گرفته شده و شرکت‌های ساختمانی و افرادی که اقدام به تخریب ساختمان می‌کنند باید نخاله‌ها را به این محل منتقل و رسید دریافت کنند.

مرادی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده تخلیه غیرمجاز نخاله‌های ساختمانی، موضوع را از طریق سامانه ۱۳۷ شهرداری کرمانشاه گزارش کنند تا اقدامات لازم برای برخورد با متخلفان انجام شود.