به گزارش خبرگزاری مهر، آکسیوس گزارش داد که اندی بیکر، معاون مشاور امنیت ملی کاخ سفید در هفته‌های آینده از دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا جدا خواهد شد.

بر اساس این گزارش، بیکر که مشاور امنیت ملی جی‌ دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا نیز بوده است، طی ۱۸ ماه گذشته یکی از کارکنانی بود که بیشترین نقش را در تصمیم‌گیری‌های دولت در زمینه سیاست خارجه و امنیت ملی داشته است.

بیکر چند سال پیش در وزارت خارجه آمریکا فعالیت می‌کرد و سپس به تیم جی ‌دی ونس، سناتور وقت آمریکا به عنوان مشاور امنیت ملی پیوست.

روز گذشته نیز رئیس‌جمهور آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی خود (تروث سوشال) نوشت که «کارولین لیویت»، سخنگوی کاخ سفید و از نزدیک‌ترین و مورد اعتمادترین دستیاران وی، در پایان ماه جاری میلادی از سمت خود کناره‌گیری خواهد کرد.

پیشتر نیز تعداد زیادی از مسئولان و چهره های نزدیک به دولت ترامپ از سمت های خود کناره گیری کرده و یا توسط وی کنار گذاشته شده اند.