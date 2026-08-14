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۲۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۲۲

تردد ۳ میلیون نفر از مرز مهران طی یک ماه گذشته

تردد ۳ میلیون نفر از مرز مهران طی یک ماه گذشته

ایلام - معاون سیاسی و امنیتی استاندار ایلام از تردد ۳ میلیون نفر از مرز مهران طی یک ماه گذشته خبر داد.

تاج الدین صالحیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پایان موفقیت‌آمیز عملیات اربعین حسینی، اظهار داشت: مجموع تردد زائران اباعبدالله الحسین (ع) در ایام اربعین از مرز بین‌المللی مهران از مرز ۳ میلیون نفر عبور کرده است.

وی با بیان اینکه این آمار نشان از جایگاه ویژه و بی‌نظیر مرز مهران در میان زائران دارد، افزود: با وجود حجم بالای تردد، خوشبختانه هیچ گونه مشکل خاصی در روند تردد زائران مشاهده نشد و تمامی تمهیدات لازم برای ارائه خدمات مطلوب به زائران اندیشیده شده بود.

سخنگوی ستاد اربعین استان ایلام در پایان با قدردانی از تلاش‌های همه دست‌اندرکاران خدمات‌رسانی به زائران، خاطرنشان کرد: با هماهنگی همه دستگاه‌ها، امسال نیز شاهد برگزاری باشکوه این رویداد عظیم بودیم و امیدواریم در سال‌های آینده نیز شاهد ارائه خدمات بهتر به زائران اباعبدالله الحسین (ع) باشیم.

کد مطلب 6916460

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