برنامه هاي گراميداشت هفته زن و مقام مادر در گلپايگان

به گزارش خبرنگار مهر، در نشست كارگروه بانوان شهرستان گلپايگان كه پيش از ظهر چهارشنبه با حضور مديران و نمايندگان دستگاه هاي ذيربط در محل سالن اجتماعات فرمانداري گلپايگان برگزار شد، پس از تبادل نظر و بيان مطالب از سوي مديران و نمايندگان دستگاه هاي فوق، محمدسعيد طاهري معاونت فرمانداري گلپايگان ضمن جمع بندي مطالب ارائه شده پيرامون گراميداشت ولادت بي بي دوعالم حضرت فاطمه زهرا (س) و هفته زن و مقام مادر بيان داشت: اين مناسبت به دليل ارزش والايي كه از جايگاه ما شيعيان به عنوان دردانه پيامبر گرامي اسلام (ص) دارد و گراميداشت مقام مادر بسيار حائز اهميت است.

محمدسعيد طاهري افزود: ما هميشه به مادران مان بدهكاريم، چه مادران خودمان و چه مادران ايثارگري كه توفيق حضور در كنار آنها در جامعه به ما هديه شده، بالاخص مادران شهدا كه مقام آنان براي ما بسيار ارزشمند، گرانقدر و گرانبهاست.

معاون فرماندار گلپايگان با بيان اينكه جايگاه زنان در بعد از انقلاب به جايگاهي ويژه تبديل شده است كه با زمان قبل از آن قابل قياس نيست، افزود: خدا را شاكريم كه در كلام نوراني امام راحل، جايگاه زن بالاخص زنان تاثيرگذار در جامعه و مادراني كه فرزنداني تاثيرگذار تربيت كرده اند بسيار مشهود است.

وي با تقدير از مديران و نمايندگان دستگاه هاي كارگروه بانوان كه جهت برگزاري هر چه باشكوه تر برنامه هاي گراميداشت هفته زن و مقام مادر تلاش و همكاري مي كنند، بيان داشت: طي اين هفته كه از تاريخ 31 فروردين تا 5 ارديبهشت سال جاري ادامه خواهد داشت برنامه هاي متنوع و مطلوبي به صورت متمركز با مشاركت دستگاه هاي ذيربط برگزار خواهد شد.

طاهري در پايان به برنامه هاي گراميداشت هفته زن و مقام مادر اشاره كرد و افزود: برنامه پياده روي خانوادگي، ديدار با خانواده معظم شهدا و مادران بزرگوار شهيد، ديدار با بانوان سالمند، برگزاري دوره آموزشي همسرداري با محوريت شهرداري گلپايگان، جشن كوثر با محوريت بسيج خواهران و راهپيمايي عفاف و حجاب دانش آموزان دختر دوره هاي متوسطه و برگزاري مسابقه پخت كيك و شيريني هاي محلي ويژه بانوان شاغل در ادارات با محوريت شهرداري گلپايگان و برنامه هاي متنوع ديگر طي اين هفته اجرا خواهد شد.