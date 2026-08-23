https://mehrnews.com/x3cSrX ۲ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۲۸ کد مطلب 6925510 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۲ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۲۸ تجمع مردم چرام در صد و هفتاد و ششمین شب ایستادگی و مقاومت چرام- تجمع مردم چرام در صد و هفتاد و ششمین شب ایستادگی و مقاومت برگزار شد. دریافت 68 MB کد مطلب 6925510 کپی شد مطالب مرتبط گزارش كامل سفر رئيس جمهور به كهگيلويه و بويراحمد حضور حماسی مردم آستانه در صد و هفتاد و ششمین اجتماع شبانه گزارش كامل سفر رئيس جمهور به كهگيلويه و بويراحمد ۱۳۰۰ هیئت و هزاران عزادار؛ کهگیلویه و بویراحمد در سوگ حسین (ع) قربانیان کرونا در کهگیلویه و بویراحمد به ۱۳۵ نفر رسید محرم ۱۴۰۵ در کهگیلویه و بویراحمد؛ از شیرخوارگان حسینی تا شام غریبان کهگیلویه و بویراحمدیها در روز قدس باردیگر حماسه آفریدند برچسبها شهرستان چرام جنگ رمضان تجمع مردمی
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