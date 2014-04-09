هنرمند بسیجی باید مردمی باشد تا بتواند آثار تاثیرگذاری خلق کند

به گزارش خبرنگار مهر، دومین همایش تجلی شیدایی عصر چهارشنبه با حضور سردار اثباتی فرمانده قرارگاه سایبری ستاد کل نیروهای مسلح، حجت الاسلام حسینی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی، سردار سالار آبنوش فرمانده سپاه استان، محمد حسین شفیعی ها مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، حجت الاسلام نعمت اللهی مدیر کل تبلیغات اسلامی استان، جواد حضرتی ها مشاور فرهنگی استاندار و جمعی از مسئولان فرهنگی و پیش کسوتان و هنرمندان بسیجی استان در سالن فرهنگسرای بانو در قزوین برگزار شد.



سردار بهروز اثباتی در این مراسم گفت: شهید آوینی هنرمندی بسیجی و متعهد بود که توانست راهی هنرمندانه و متعهدانه را در انتقال ارزشها فراروی دیگران معرفی کند.



وی افزود: شهید آوینی هنگامی که دست به قلم می شد چون آن را حرکتی ارزشی و دینی می دانست در هنگام کار ذکر می گفت و همه کارهای خود را روبه قبله انجام می داد چون اعتقاد داشت کاری الهی انجام می دهد.



سردار اثباتی یادآورشد: وقتی از هنرمند بسیجی صحبت می کنیم باید شهدایی چون آوینی الگوی ما باشد و بدانیم رمز موفقیت در مسیر هنر تزکیه نفس است.



این مسئول بیان کرد: هنرمند متعهد و بسیجی باید مردمی باشد و مرعوب جشنواره های خارجی نشود تا بتواند آثار مفیدی خلق کند و تاثیرگذار باشد.



مدیریت جهادی راه حل مشکلات است



فرمانده قرارگاه سایبری ستاد کل نیروهای مسلح کشور تصریح کرد: مدیریت جهادی شاه کلید حل مشکلات کشور است و ابزار هنر می تواند در این عرصه نقش موثری در تبیین مزیای آن ایفا کند.



وی بیان کرد: عزم ملی و اقتصاد و فرهنگ با مدیریت جهادی محقق می شود و برای تحقق شعار امسال و منویات مقام معظم رهبری باید همه همت کنیم.



سردار اثباتی یادآورشد: باید بپذیریم که امروز جنگی تمام عیار در عرصه های فرهنگی و اقتصادی آغاز شده و نباید اجازه دهیم نخبگان و هنرمندان ما مرعوب تشریفات و تهدیدات غرب شوند و فریب ظواهر را بخورند که پشت آنها افکار استکباری نهفته است.



وی گفت: هنرمند بسیجی باید از دشمن شناخت داشته باشد و با بصیرت آثاری ارزشی تولید کند تا بتواند ارزشها را به دیگران منتقل کند.



اثباتی یادآورشد: فرهنگ و تفکر ما با غربیها هیچ سنخیتی ندارد لذا هنرمندان متعهد باید با خودسازی ضمن پرهیز از قرار گرفتن در مسیر فرهنگ غرب ضمن خودسازی در صیانت از ارزشهای اسلامی با جدیت گام بردارند.



در این مراسم از خانواده شهید هنرمند حمدالله جهان بخش و 25 هنرمند بسیجی که در ترویج فرهنگ و هنر انقلاب اسلامی تاثیرگذار بودند با اهداء لوح تجلیل شد.







