  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۰ فروردین ۱۳۹۳، ۲۰:۴۳

ناآرامی در شرق لیبی به دنبال ترور یک افسر ارشد نیروی هوایی

ناآرامی در شرق لیبی به دنبال ترور یک افسر ارشد نیروی هوایی

پس از ترور یکی از افسران نیروی هوایی لیبی بر اثر انفجار بمب کارگذاشته شده در داخل خودرو این نظامی، ناآرامی های گسترده ای در شرق این کشور رخ داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، معترضان لیبیایی در شرق این کشور پس از کشته شدن یکی از افسران  نیروی هوایی این کشور در ادامه موج ترورها در این کشور، دست به تظاهرات زدند.

منابع لیبیایی اعلام کردند: معترضان اقدام به سوزاندن لاستیک کردند و شعارهایی ضد شبه نظامیان مسلح در این کشور سر دادند.

خاطرنشان می شود عبدالحمید الفیتوری در اثر کارگذاشتن بمبی در خودرو وی کشته شد و همسر و فرزندش به شدت زخمی شدند.

هنوز هیچ گروهی مسئول ترور وی را بر عهده نگرفته است اما شیوه حمله مشابه اقدامات شبه نظامیان مسلح در سال گذشته است.

کد مطلب 2267774

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدترین ها