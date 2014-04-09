ناآرامی در شرق لیبی به دنبال ترور یک افسر ارشد نیروی هوایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، معترضان لیبیایی در شرق این کشور پس از کشته شدن یکی از افسران نیروی هوایی این کشور در ادامه موج ترورها در این کشور، دست به تظاهرات زدند.

منابع لیبیایی اعلام کردند: معترضان اقدام به سوزاندن لاستیک کردند و شعارهایی ضد شبه نظامیان مسلح در این کشور سر دادند.

خاطرنشان می شود عبدالحمید الفیتوری در اثر کارگذاشتن بمبی در خودرو وی کشته شد و همسر و فرزندش به شدت زخمی شدند.

هنوز هیچ گروهی مسئول ترور وی را بر عهده نگرفته است اما شیوه حمله مشابه اقدامات شبه نظامیان مسلح در سال گذشته است.