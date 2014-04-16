شکست مقابل تراکتورسازی استارت صعود ما به لیگ برتر شد

بهروز مکوندی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص صعود تیم نفت مسجد سلیمان به لیگ برتر و دیدار این تیم مقابل پدیده در فینال لیگ دسته اول، به خبرنگار مهر گفت: بعد از صعود نفت مسجد سلیمان به لیگ برتر، بازیکنان ما انگیزه زیادی برای رویارویی با تیم پدیده ندارند اما با توجه به اینکه میزبان هستیم مطمئنم آنها همه تلاش خود را می کنند تا با ارائه یک فوتبال زیبا مقابل پدیده و شکست این تیم باعث خوشحالی هواداران پرشور نفت مسجد سلیمان شده و جشن صعود خود به لیگ برتر را کامل کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا فکر می کردید به لیگ برتر صعود کنید، خاطر نشان کرد: ما تا پایان هقته یازدهم شرایط خوبی نداشتیم و از 11 بازی تنها 14 امتیاز کسب کرده بودیم ضمن اینکه تنها برد ما در نیم فصل اول مقابل تیم پیکان در جام حذفی بود اما استارت خود باوی تیم ما از بازی با تراکتورسازی در جام حذفی در تعطیلات نیم فصل خورد.

سرمربی تیم نفت مسجد سلیمان تاکید کرد: اگرچه ما نتیجه را از نظر فنی به این تیم واگذار کردیم اما با توجه به حرف و حدیث هایی که قبل از آن بازی در مورد میزبانی ما بوجود آورده بودند باعث شد تا وحدت عجیبی بین مسئولان شهر، باشگاه، مردم و اعضای تیم بوجود آید و این خودباوری در همه بوجود آید که ما توان آن را داریم تا به لیگ برتر صعود کنیم.

وی تصریح کرد: پس از ان بازی بود که ما در اولین دیدار خود در لیگ دسته اول توانستیم تیم آلومینیوم را شکست داده و با همدلی که در تیم ایجاد شده بود بر روی نوار موفقیت قرار گرفتیم و در نهایت توانستیم دست به کار بزرگی زده و با حمایت هواداران به لیگ برتر به طور مستقیم صعود کنیم.

مکوندی در پاسخ به این پرسش که چند درصد از این بازیکنان را برای فصل بعد حفظ خواهید کرد، گفت: ابتدا باید تکلیف خود من مشخص شود که فصل بعد نیز سرمربی تیم هستم یا خیر؟ تا به امروز مسئولان باشگاه هیچ تماسی با من نداشته و مرا دعوت به مذاکره نیز نکرده اند. امیدوارم چه من باشم و چه نباشم مسئولان باشگاه طوری برنامه ریزی کنند که تیم در اولین حضور خود در لیگ برتر حفظ شود و اگر جایگاه آن نیز ارتقا پیدا کند چه بهتر

وی تاکید کرد: من مطمئنم در حال حاضر مسئولان شهر، شرکت نفت ، باشگاه ومردم شهر، همه تلاش خود را می کنند تا پیش از آغاز رقابت های لیگ چهاردهم به استانداردهای مد نظر سازمان لیگ دست پیدا کنند.