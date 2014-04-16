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۲۷ فروردین ۱۳۹۳، ۱۸:۱۶

دباغیان خبرداد؛

برگزاری 50 برنامه در هفته زمین پاک در استان گلستان

برگزاری 50 برنامه در هفته زمین پاک در استان گلستان

گرگان - خبرگزاری مهر: سرپرست روابط عمومی اداره کل محیط زیست استان گلستان گفت: 50 برنامه در هفته زمین پاک در استان گلستان برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد دباغیان عصر چهارشنبه در گرگان گفت:  مراسم گراميداشت هفته زمین پاک از 2 لغایت 8 اردیبهشت ماه  با اجراي برنامه هاي خاصي از سوي اداره كل حفاظت محيط زيست استان گلستان برگزار می شود .

وی با بیان این که محور شعار هفته زمین پاك امسال "اراده ملی برای زمین پاک" نامگذاري شده است، افزود: ابتدای اين هفته مراسم قرائت دعای زمین پاك در سطح مدارس استان با همكاري سازمان آموزش و پرورش همزمان شروع خواهد شد و پاکسازی سواحل بندر گز و بندر ترکمن ، تشکیل کارگروه مدیریت پسماند در شهرستان کردکوی ، پاکسازی حاشیه تالاب بین المللی آلماگل را خواهیم داشت.

وی اضافه کرد: پاکسازی آبشار و طبیعت کبودوال، مسابقه نقاشی کودکان ، مسابقه مقاله نویسی و روزنامه دیواری ، مسابقات دوچرخه سواری حرفه ای با شعار زمین پاک، همایش های پیاده روی و پاکسازی در سطح استان و برگزاری مسابقه پیامکی با موضوع بهترین جمله از زبان زمین از دیگر برنامه های ما به مناسبت این هفته است.

دباغیان خاطرنشان کرد: برگزاری نمایشگاه عکس خیابانی با موضوع زمین پاک ، بازدید از شهرک های صنعتی و سایت های زباله استان با حضور مسئولین محلی و استانی و تشکل های مردم نهاد ، برگزاری جنگ شادی در محل پارک شهر گرگان ، آموزش های زیست محیطی زنان خانه دار ، اجرای برنامه پاکسازی صعود کوهنوردی توسط کارشناسان معاونت بهداشتی دانشگاه و مرکز بهداشت استان گلستان و شرکت پرسنل با لباس فرم محیط زیست در نماز جمعه در تمامی شهرستانهای استان اجرا خواهد شد که از اهم برنامه های این هفته است.
 

کد مطلب 2272385

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