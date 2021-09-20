جنگل توسکستان از زباله پاکسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای تعامل و هم اندیشی با تشکل ها و نهادهای مردمی، برنامه پاکسازی با عنوان «مهربانی با طبیعت» با همکاری مرکز نیکوکاری مسجد جامع گلشن و اداره کل محیط زیست، اداره کل منابع طبیعی، هلال احمر و تشکل های محیط زیست و منابع طبیعی استان گلستان روز دوشنبه از ابتدای روستای توسکستان برگزار شد.

رئیس اداره آموزش و مشارکت های مردمی اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: امروز (دوشنبه) با برنامه‌ریزی مرکز نیکوکاری مسجد جامع گلشن پویش مهربانی با طبیعت با همکاری محیط زیست، هلال احمر، تشکل‌های محیط زیستی و غیره اجرا شد.

کریم محمدی افزود: حدود ۱۵۰ نیرو مردمی و طبیعت دوست در این آیین حضور داشته و سه نقطه از منطقه حفاظت شده جهان نما از ابتدای توسکستان به سمت بالا پاکسازی شد.

وی بیان کرد: از ابتدای سال تاکنون ۱۵ برنامه منسجم پاکسازی در اکثر مناطق استان برگزار شده و در کنار آن برنامه های پاکسازی فراوانی توسط گروه های کوهنوردی و سمن ها انجام می شود.

محمدی در خصوص فرهنگ‌سازی توضیح داد: قبل از شیوع کرونا آموزش‌های لازم در مهدهای کودک و مدارس برگزار می شد و همچنین به فراخور مناسبت‌های مختلف برنامه‌های خاصی را اجرا می کنیم.

رئیس اداره آموزش و مشارکت های مردمی اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان گفت: به عنوان مثال با همکاری آموزش و پرورش جشنواره هوای پاک را برگزار کرده و چهار و ۸۰۰ اثر به دبیرخانه رسید و از ۱۶۰ دانش‌آموز تقدیر شد.