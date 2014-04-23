به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا سمندر امروز چهارشنبه و در حاشیه بازدید رئیس کمیته ملی المپیک از اردوی تیم ملی کاراته با تاکید بر اینکه سال 92، سالی سخت برای این رشته بود، اظهار داشت: با وجود نبودن امکانات اردوهای خود را به هر شکلی برگزار کردیم. بودجه ای برای پرداخت حقوق ورزشکاران و مربیان نداشتیم، اما آنچه برای ما مهم بود مسابقه و اردو بود. با همه اینها امیدوارم امسال از نظر مالی شرایط بهتر شود.

وی با بیان اینکه مربیان کاراته هم سال گذشته همه جوره با فدراسیون کنار می آیند، گفت: برای امسال سعی می کنیم اوضاع آنها را بهتر کنیم. باید شرایط مربیان هم درک شود تا بتوانند با دغدغه کمتر کار کنند.

رئیس فدراسیون کاراته همچنین از نبود امکانات و خانه اختصاصی برای این رشته عنوان کرد و گفت: در همین سالن کبکانیان تمرینات تیم های دختران و پسران ما در هر چهار رده سنی دنبال می شود، چون به جز این سالن جای دیگری برای تمرین نداریم. البته طبق دستور شما نامه ای زدیم تا بتوانیم از امکانات مجموعه امام علی بیشتر استفاده کرده و در صورت امکان دو طبقه در این مجموعه به ما بدهند. علاوه بر اینها باید بگویم در این سالن که برای تمرین استفاده می شود کلاس های آموزشی هم برگزار می شود. اگر آنها را تعطیل کنیم، باعث دلگیری مسئولان مربوطه می شود.

سمندر با مطرح کردن این درخواست که سالنی درآکادمی ملی المپیک را به رشته کاراته اختصاص دهند تا حداقل تیم ملی در آنجا تمرین کند، گفت: البته برای پیگیری اردوهای کاراته کاران در تمام رده ها از استان ها هم کمک می گیریم و دلیل آن نبود امکانات در تهران است، نه اینکه بخواهیم در سفر باشیم.

وی با تاکید بر اینکه توجه به این مشکلات باعث می شود تیم ملی کاراته با آرامش بیشتری کار کند، خاطر نشان کرد: ما در حال حاضر و در هر وزن سه ورزشکار داریم که به زودی تعداد آنها به دو نفر در هر وزن کاهش یافته و فیکس می شوند. خوشبختانه رئیس کمیته المپیک نگاه خوبی به کاراته دارد تلاش ما هم این است که به گونه ای کار کنیم که شرمنده وی و ایران نشویم.

رئیس فدراسیون کاراته خطاب به رئیس کمیته ملی المپیک خاطر نشان کرد: اگر از کاراته حمایت کنید، ضرر نخواهید کرد.