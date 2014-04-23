به گزارش خبرنگار مهر، در حاشیه بازدید مسئولان کمیته ملی المپیک از اردوی تیم ملی کاراته که امروز چهارشنبه در سالن شهید کبکانیان انجام شد، شاهرخ شهنازی خطاب به اردونشینان این تیم اظهارداشت: من خود زمانی ورزشکار بودم و زندگی اردویی را تجربه کرده ام. می دانم که قهرمانان در دوره های طولانی که در اردو به سر می برند با مشکلاتی مواجه هستند. بنابراین انتقاداتی که مطرح کردید، همگی قابل لمس است.

وی با اشاره به اینکه کاراته متعلق به شرق آسیاست، ادامه داد: البته در حال حاضر برند این رشته برای ایران است. ورزش ایران بازی های آسیایی را در پیش دارد که مدال آوری در این بازی ها اهمیت زیادی دارد. شما دغدغه و درخواست های زیادی داشتید. حتی اگر نتوانیم به درخواست های شما توجه کرده و نیازهایتان را فراهم کنیم، بازهم نگران شما هستیم. اطمینان داشته باشید که یک مجموعه نگران شما هستند.

دبیر کل کمیته ملی المپیک تاکید کرد: در ارتباط با درخواست هایی که ارائه کردید باید بگویم که مرکز نظارت بر تیم های ملی آماده است تا نهایت شرایط را برای شما فراهم کند تا کمبودها شما را آزار ندهد. شما می توانید از همین امروز در آکادمی ملی المپیک تمرینات را پیگیری کنید. ضمن اینکه باید خواسته و آرمان های تان را بالا ببرید تا به اهداف تان برسید.

شاهرخ شهنازی همچنین در بخشی از صحبت های خود خطاب به ملی پوش ابراز امیدواری کرد که آنها بتوانند در بازی های آسیایی صاحب حداکثر تعداد مدال طلا شوند.