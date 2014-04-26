تقدیر نایب رییس مجلس از اشرف قندهاری بانوی نیکوکار

به گزارش خبرگزاری مهر، نایب رییس مجلس شورای اسلامی ، شب گذشته با حضور در منزل اشرف قندهاری بهادرزاده یکی از مؤسسین آسایشگاه خیریه کهریزک از اقدامات این بانوی نیکوکار تجلیل کرد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: انسان‌ها در این دنیا می‌آیند و می‌روند اما تنها تعداد محدودی ازآنها به توفیق ویژه خدمت به خلق خدا دست می یابند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با آرزوی دوام تأییدات برای آن بانوی تریبت یافته در مکتب قرآن و عترت گفت: امیدوارم برکات وجود پرخیر شما مستدام باشد و از برترین سعادت و توفیق ها در هر دو عالم برخوردار باشید.

همچنین به پاس قدردانی از نیم قرن زحمات خیرخواهانه و فعالیت های نیکوکاری خانم قندهاری یک جلد کلام الله مجید و لوح تقدیر به رسم یادبود به وی اهدا شد.

در متن لوح آمده است: جهان هستی بر بنیان سخاوت و بخشش خدای مهربان استوار گردیده و از همین رو تحرک و پویایی شرافتمندانه انسا‌های خیر و نیکوکار همواره در پیشگاه حق پسندیده و خوشایند بوده است. اینجانب در ایام سالروز ولادت فرخنده حضرت زهرا (س)‌ و گرامیداشت مقام شامخ زن از همت بالای انسانی سرکار عالی در جهت تلاش برای بنا نهادن مؤسسه خیریه کهریزک تقدیر نموده و امیدوارم در پرتو عنایات ذات اقدس احدیت و توجهات حضرت ولی عصر (عج) از بهترین توفیق بندگی و سعادت خدمت به ملت عزیز بهره‌مند باشید.

گفتنی است فعالیت های گروه بانوان نیکوکار با همراهی شاگردان حسینیه قندهاری شکل گرفت که با نیت خدمت‌رسانی به اقشار ضعیف جامعه گردهم آمدند و تلاش کردند تا آموخته‌های دینی خود را از کتاب آسمانی قرآن و کلام الهی خداوند به درجه عمل برسانند.

فعالیت های نیکوکاری بانوان در حسینیه قندهاری از دهه چهل شمسی شروع شد و تا کنون ادامه دارد. از دیگر اقدامات خیرخواهانه این بانوی نیکوکار می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

ریاست هیأت مدیره آسایشگاه خیریه کهریزک از سال 1351 تا سال 1391 به صورت افتخاری

انجام مستمر کلیه کارهای خدماتی مرکز همگام با پرسنل موظف توسط بیش از هزار بانوی داوطلب در طول هفته

تدریس بیش از 52 رشته هنری و اداره کلاس‌های فرهنگی و همچنین مدرسه مددجویان در داخل مرکز

برگزاری مراسم‌های ملی – مذهبی و جشن‌های ازدواج مددجویان آسایشگاه و تهیه جهیزیه آنان

تقبل کامل عمران و ساخت و ساز بناهای مرکز، طراحی فضای سبز و نگهداری آن

برقرار ارتباط هموطنان با این مجموعه و دریافت کمک‌های مردمی

توسعه نیروی انسانی و جذب افراد علاقه‌مند به همکاری

برپایی بازارهای فصلی، هفتگی و شرکت در نمایشگاه‌ها با هدف معرفی آسایشگاه

مدیریت روابط بین الملل گروه بانوان نیکوکار و کهریزک

کسب دهها جایزه داخلی و بین المللی در عرصه کارآفرینی اجتماعی و مدیریت منابع انسانی

چاپ چندین جلد کتاب در زمینه آشنایی با شیوه مدیریتی گروه و زمینه‌های فعالیت آن

تأسیس گروه‌های برون مرزی از سال 1369 در شش شهر بزرگ دنیا جهت معرفی مرکز

در سال 1369 پس از وقوع زلزله رودبار تمامی اعضای گروه بانوان نیکوکار به سرپرستی خانم قندهاری بلافاصله به یاری هموطنان آسیب‌دیده شتافتند و یک روز پس از وقوع زلزله فعالیت‌های انسانی و عاطفی خود را در حمایت از آسیب‌دیدگان آغاز کردند. در گام نخست 650 کودک باقیمانده از زلزله را به شیوه نوین مادریاری و پدریاری که برای اولین بار در دنیا به اجرا در می‌آمد تحت پوشش قرار دادند. این شیوه بعدها نیز در خصوص زلزله بم تکرار شد و تا کنون بیش از 500 کودک وزن تحت حمایت مستمر هستند.

وی همچنین مؤسس و مدیر گروه بانوان نیکوکار و رئیس هیأت مدیره مؤسسه خیریه خانه مادر و کودک نیز هست.