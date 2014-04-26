یه گزارش خبرنگار مهر، بيست و يكمين دوره مسابقات قهرماني آسيا از 4 خردادماه به ميزباني تاشكند ازبكستان آغاز خواهد شد که از میان 5 داوری که کمیته داوران به اتحادیه آسیا معرفی کرده بود رحيم صفايي و محمدكمال عباسي برای قضاوت در این دوره از مسابقات دعوت شدند.

شهرام اربابی داور المپیکی تکواندو کشورمان نماینده کمیته داوران ایران در بيستمين دوره رقابتهاي قهرماني آسيا به ميزباني هوشمينه ويتنام بود.

اما در بازیهای آسیایی کره‌جنوبی رئیس کمیته داوران قضاوت می کند. بعد از حضور دو داور ایرانی در بازیهای بازیهای 2006 قطر، در بازیهای آسیایی 2010 تکواندو ایران نماینده‌ای در بین داوران نداشت و پیش بینی می شد تا کمیته داوران برای حضور حداقل دو داور در اینچئون رایزنی کند که رایزنی ها تنها به دعوت از یک داور منتهی شد.

این داور نیز کسی جز سیروس رضایی نیست. رئیس کمیته داوران که از نامزدهای تصدی پست دبیر فدراسیون هم بود و با مخالفت مسئولان محل کار خود از تصدی این سمت محروم ماند، همچنان در مسئولیت کمیته داوران باقی ماند.

