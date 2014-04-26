به گزارش خبرنگار مهر، عزت الله ضرغامی روز شنبه در حاشیه مراسم هفته سلامت که در مرکز همایشهای رازی برگزار شد، افزود: در آگهی‌های تلویزیون، زمانی که در حین فیلم‌های سینمایی پخش می‌شود اگر مورد تأیید هم نباشد، اما چون مجوز دارد نمی‌توانیم به نظر خود عمل کنیم و جلوی پخش آن را بگیریم هر چند برخی از برنامه‌هایی که مجوز دارند هم با وجود پولی که برای قراردادها داده‌اند اما از تلویزیون پخش نمی‌شوند، بنابراین تلویزیون به مسائل مختلف توجه دارد.

وی گفت: اما در حوزه سلامت تمام کالاهایی که تبلیغ می‌شوند مجوزهای رسمی دارند، ممکن است اختلافی در دستگاه‌ها باشد. صدا و سیما برای رفع این اختلافات تبلیغ کند، اما صدا و سیما همیشه به وظیفه قانونی عمل می‌کند، به همین منظور تبلیغ هرکدام از خدمات و کالاهایی که احساس شود جز ضرر چیزی ندارد، علی‌رغم مجوزهایی که دارد، محدود شده و برخی از آنها نیز متوقف شده‌اند.

رئیس رسانه ملی در مورد پخش برنامه‌های بازرگانی در حین برنامه‌های کودک گفت: پخش این تبلیغات از سرناچاری و مشکلات اعتباری بوده اما در دو سه هفته گذشته دستور لغو آن صادر شده است و دیگر مجوز تبلیغ در حین برنامه‌های کودکان دیگر وجود ندارد.

وی در ادامه از راه‌اندازی شبکه مدرسه تا 6 ماه آینده خبر داد و گفت: جلساتی با وزیر آموزش و پرورش با مخاطب قرار دادن دانش‌آموزان، معلمان و اولیاء برگزاری شده، برنامه‌های این شبکه آماده شده و وزارت آموزش و پرورش باید اعلام آمادگی کند تا این برنامه ها عملیاتی شوند.

ضرغامی همچنین از راه‌اندازی شبکه کشاورزی در هفته آینده خبر داد و گفت: این شبکه با پخش دو ساعت برنامه در هفته کار خود را آغاز می‌کند.