به گزارش خبرنگار مهر، کریم جعفری بعداظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به حضور معاون اول رئیس جمهور در استان بوشهر اظهار داشت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور روز دوشنبه وارد فرودگاه عسلویه خواهد شد.

وی اضافه کرد: بازدید از فازهای پارس جنوبی و برگزاری نشست با مجریان، ناظران، پیمانکاران و مدیران صنایع نفت و گاز و پتروشیمی این منطقه از برنامه‌های معاون اول رئیس جمهور در عسلویه خواهد بود.

مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری بوشهر تصریح کرد: جهانگیری در عسلویه از فازهای 12، 15، 16 ، 17 و 18پارس جنوبی بازدید خواهد کرد.

وی تصریح کرد: بررسی راهکارهای تسریع در اجرای فازهای پارس جنوبی در نشست با فعالان این صنایع و همچنین نشست با کارکنان و مهندسین پارس جنوبی از دیگر برنامه‌های معاون اول رئیس جمهور در استان بوشهر است.

جعفری در ادامه با اشاره به اینکه معاون اول رئیس جمهور عصر دوشنبه به بوشهر سفر خواهد کرد، خاطرنشان ساخت: حضور در نشست شورای اداری استان و صحبت با مدیران استان بوشهر از دیگر برنامه های وی در بوشهر است.

وی خاطرنشان ساخت: معاون اول رئیس جمهور همچنین از بنادر بوشهر نیز بازدید خواهند داشت چگونگی توسعه و پیشرفت هر چه بیشتر استان، در نشست با مسئولان بررسی می‌شود.

مدیرکل روابط عمومی استانداری بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود به راه‌اندازی سامانه 111 استانداری بوشهر اشاره کرد و افزود: نظارت کامل بر دستگاه‌های اجرای و پاسخگوی شکایات مردم از ادارات از جمله اهداف راه‌اندازی این سامانه است.

وی با اشاره به اینکه این سامانه به صورت شبانه روزی فعالیت دارد، تاکید کرد: موضوعات مطرح شده توسط مردم در این سامانه بررسی می شود و در صورت نیاز، زمانی برای ملاقات با استاندار تنظیم می‌شود.