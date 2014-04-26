جهانگیری مسافر عسلویه شد/ بازدید معاون اول از فازهای پارس جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، پس از حسن روحانی رئیس جمهوری، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری نیز دوشنبه هفته جاری هشتم اردیبهشت ماه از فازهای در دست اجرای میدان مشترک پارس جنوبی بازدید می کند.



اسحاق جهانگیری با همراهی بیژن زنگنه وزیر نفت در جریان این سفر با حضور در منطقه عسلویه، از فازهای مختلف پارس جنوبی بازدید و سپس در جمع مدیران وزارت نفت، به تشریح طرح‌ها و برنامه‌های دولت در حوزه نفت و پتروشیمی خواهد پرداخت.



معاون اول رئیس جمهور همچنین قرار است در ادامه این سفر یك‌روزه، در جلسه شورای اداری شركت كرده و به مشكلات و كاستی های استان بوشهر رسیدگی كند.



بیژن زنگنه وزیر نفت پیشتر یکی از اهداف صنعت نفت در سال جاری را بهره برداری از پنج فاز قدیمی پارس جنوبی و افزایش 80 تا 100 میلیون متر مکعبی تولید گاز از این میدان مشترک با قطر اعلام کرده بود.