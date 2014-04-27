سقوط آزاد مصرف بنزین ایران/ جزئیات 3 سیاست جدید بنزینی دولت

به گزارش خبرنگار مهر، برای چندمین بار متوالی در سال جاری متوسط مصرف بنزین ایران یک روز مانده به اعلام رسمی قیمت این فرآورده پرطرفدار نفتی به مرز یکصد میلیون لیتر در روز نزدیک شد و در نهایت در روزهای نخست عرضه بنزین 1000 تومانی در قالب اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها مصرف این فرآورده پرطرفدار نفتی در سراشیبی سقوط قرار گرفته است.



آمارهای رسمی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران نشان می‌دهد که روز جمعه پنجم اردیبهشت ماه مصرف بنزین کشور از حدود 100 میلیون لیتر (مجموع مصرف بنزین معمولی و سوپر) در روز پنج شنبه با کاهشی حدود 50 درصدی به 53 میلیون لیتر در روز رسید.



افزایش ذخیره‌سازی بنزین در باک خودروها یک روز مانده به اجرای رسمی فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها یکی از مهمترین دلایل این کاهش مصرف بنزین به شمار می رود.



علاوه بر این، آخرین گزارش منتشر شده توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی از کاهش ذخیره بنزین 400 تومانی کارت های سوخت حکایت دارد.



بر این اساس، در طول یک ماه گذشته ذخیره بنزین 400 تومانی کارت ها با کاهشی حدود 300 میلیون لیتری به دو میلیارد و 400 میلیون لیتر کاهش یافته است.



شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی با بیان اینکه تا اطلاع ثانوی محدودیتی برای عرضه بنزین 400 تومانی در کارت های سوخت تعریف و اجرایی نشده است، اعلام کرده است: هم اکنون با احتساب بنزین ذخیره کارت ها، این فرآورده نفتی با 6 نرخ در جایگاه های سوخت عرضه می شود.



3 سناریوی جدید دولت برای مهار جهش بنزین



عباس کاظمی معاون وزیر نفت در گفتگو با مهر درباره کاهش مصرف بنزین در نخستین روزهای اجرای رسمی فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها با بیان اینکه قضاوت درباره میزان کاهش مصرف زود است، گفت: در کنار سیاست‌های قیمتی تعریف شده در دولت برای مدیریت مصرف بنزین، برنامه و سناریوهایی هم در شرکت ملی پالایش و پخش برای مدیریت مصرف این فرآورده نفتی تعریف شده است.



مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با تاکید بر اینکه یکی از سیاست‌های در دست اجرا متنوع سازی سبد سوخت خودروها با توسعه صنعت سی.ان.جی و عرضه گازوئیل برای خودروهای سواری است، تصریح کرد: با بهره برداری از طرح‌های جدید پالایشگاهی ظرفیت تولید گازوئیل با استاندارد یورو چهار در سطح کشور افزایش یافته است.



این عضو هیات مدیره شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با تاکید بر اینکه در ادامه سال جاری هم با بهره برداری از طرح‌های جدید پالایشگاهی ظرفیت تولید گازوئیل مرغوب کشور افزایش می‌یابد، بیان کرد: در صورت تولید و یا واردات خودروهای کم مصرف سواری گازوئیل سوز امکان تامین سوخت مورد نیاز این دسته از خودروها وجود دارد.



این مقام مسئول یکی از دیگر از سیاست‌های غیر قیمتی را بهره برداری از طرح های جدید پالایشگاهی به منظور ارتقای بهبود کیفیت فرآورده های نفتی تولیدی به ویزه بنزین و گازوئیل عنوان کرد و افزود: افزایش عدد اکتان و درجه آرام سوزی بنزین، کاهش میزان گوگرد و حذفبرخی مواد شیمیایی از ترکیب بنزین و گازوئیل منجر به افزایش بهره وری مصرف سوخت در ناوگان حمل و نقل کشور خواهد شد.



کاظمی در پاسخ به این سوال مهر که آیا در صورت تداوم کاهش مصرف بنزین با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها واردات و یا تولید بنزین پتروشیمی‌ها در سال جاری متوقف خواهد شد، بیان کرد: پیش بینی درباره میزان کاهش مصرف بنزین و حتی گازوئیل زود است.



معاون وزیر نفت با بیان اینکه اما قطعا با بهره برداری از فاز اول پالایشگاه ستاره خلیج فارس کشور نیازی به واردات و یا تولید بنزین پتروشیمی‌ها ندارد، تبیین کرد: تا اوایل سال آینده ظرفیت تولید بنزین با اجرای فاز اول ستاره خلیج فارس حدود 12 میلیون لیتر در روز افزایش می یابد.