به گزارش خبرگزاری مهر، علی مرادخانی درباره جشنواره تئاتر رضوی و پیشینه آن گفت: تئاتر از ابتدای جشنواره‌های فرهنگی هنری امام رضا(ع) جزو برنامه‌های این جشنواره بوده است و از سال 1382 تا 1391 ده دوره از این جشنواره برگزار شده اما سال گذشته این جشنواره برگزار نشد.

مرادخانی افزود: به گفته آقای جعفری دبیر جشنواره امام رضا(ع) برگزار نشدن جشنواره تئاتر رضوی در سال گذشته باعث شد تا اهالی تئاتر بارها برگزاری این جشنواره را خواستار شوند که خوشبختانه توسط هیئت مدیره جشنواره امام رضا(ع) تصویب و با برگزاری آن موافقت شده است.

وی در پاسخ به این سوال که دبیری یازدهمین جشنواره سراسری تئاتر رضوی بر عهده چه کسی است، گفت: ان‌شاءالله طی هفته جاری دبیر این جشنواره معرفی می‌شود.

به گفته مرادخانی، جشنواره تئاتر رضوی به میزبانی خراسان شمالی در شهر بجنورد برگزار می‌شود.

سه دوره ابتدایی جشنواره تحت عنوان «تئاتر دینی» برگزار شده و سپس به «تئاتر رضوی» تغییر نام داده است. این جشنواره تاکنون یک دوره در اصفهان، سه دوره در تهران و شش دوره در خراسان شمالی برگزار شده است.

بیشترین مشارکت گروه‌های نمایشی در سال 1387 با ارائه 403 اثر انجام گرفته است. در آخرین دوره جشنواره تئاتر رضوی نیز از میان 148 متن نمایشی پذیرفته شده در دبیرخانه جشنواره 9 اثر برگزیده شده‌اند.

