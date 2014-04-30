30 میلیارد تومان برای احداث مراکز رفاهی، اقامتی و توانبخشی اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون عمران و مسکن بنیاد شهید و امور ایثارگران ظهر چهارشنبه از مرکز فرهنگی، ورزشی و توانبخشی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بازدید کرد.



سید حسین هادیانی در این مراسم با بیان اینکه احداث مراکز رفاهی، اقامتی و توانبخشی در کشور از 60 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است تصریح کرد: در حال حاضر به جز استان اصفهان مابقی استان‌ها عملیات احداث مرکز اقامتی، رفاهی و توانبخشی برای جامعه هدف این سازمان در حال اجراست.



وی با بیان اینکه این مراکز با نگاه ارتقاء سطح توانمندی جانبازان احداث می‌شود، افزود: در احداث این مراکز در کنار نگاه ویژه به مقوله توانمند سازی جسمی جامعه هدف، به مبحث تقویت روحیه جانبازان و خانواده‌های آنها با تعریف پروژه‌های ورزشی و اقامتی به امور فرهنگی نیز نگاه ویژه‌ای صورت گرفته است.



معاون عمران و مسکن بنیاد شهید و امور ایثارگران افزود: در قالب مراکز توانبخشی که در هر استان کشور احداث می‌شود، فضاهای فرهنگی، اقامتی، سالن‌های ورزشی چند منظوره، آمفی تئاتر و استخر نیز در کنار واحدهای توانبخشی تعبیه می‌شود تا زمینه‌ی استفاده و بهره مندی هر چه بهتر و بیشتر جامعه هدف‌مان فراهم شود.



هادیانی در خصوص وضعیت پروژه‌ها اظهارداشت: در حال حاضر از مجموع کل پروژه‌ها حدود 15 پروژه در حال بهره برداری بوده و در آینده نزدیک نیز حدود هشت پروژه دیگر به بهره برداری خواهد رسید.



وی در خصوص میزان اعتبارات در نظر گرفته شده برای این پروژه‌ها گفت: طی سال گذشته 50 میلیارد تومان برای این مراکز اعتبار در نظر گرفته شده بود که با توجه به مشکلاتی که در کشور داشتیم تمامی این بودجه محقق نشده و می‌توان گفت طی سال گذشته حدود 76 درصد از این اعتبارات تحقق یافت.



معاون عمران و مسکن بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به دستور رئیس جمهور در این خصوص، مبنی بر آن که ساخت مراکز توانبخشی در استان‌ها با مشارکت استان‌ها باید صورت گیرد، افزود: بر این اساس می‌بایستی 50 درصد از ا عتبارات صرف شده در هر مرکز از طریق استان و مابقی نیز از طریق سازمان اختصاص می‌یافت که متاسفانه این تخصیص‌ها در سطح استانی خیلی خوب نبوده است.



وی در خصوص میزان اعتبارات برای احداث مراکز رفاهی، اقامتی و توانبخشی در سال جاری گفت: میزان اعتبار در نظر گرفته شده در سطح کشور برای این مراکز حدود 30 میلیارد تومان است و امیدواریم با تخصیص تمامی این اعتبارات، بتوانیم بخشی از پروژه‌های در دست اقدام را به اتمام برسانیم.

مدیران قزوین برای احداث مرکز توانبخشی شهید رجایی قزوین کمک کنند

معاون عمران و مسکن بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: در صورت کمک مدیران استان قزوین، احداث مرکز فرهنگی، ورزشی و توانبخشی شهید رجایی، تا پایان سال جاری به پایان می رسد.

معاون عمران و مسکن بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز در ادامه تصریح کرد: در این خصوص بنا دارم با مقامات استان رایزنی‌هایی داشته باشیم که در صورت اختصاص اعتبارات مناسب به این پروژه، ما نیز کمک‌های لازم را خواهیم داشت.



وی میزان اعتبارات در نظر گرفته شده برای مرکز فرهنگی، ورزشی و توانبخشی شهید رجایی قزوین، طی سال جاری را منوط به کمک‌های استان دانسته و اظهارداشت: در صورت کمک استان، کمک‌های لازم سازمان نیز صورت خواهد گرفت تا زمینه بهره مندی از این پروژه تا پایان سال فراهم شود.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران قزوین در جریان این بازدید، با بیان اینکه مرکز فرهنگی، ورزشی و توانبخشی بنیاد 75 تا 80 درصد پیشرفت فیزیکی نیازمند اعتباری بالغ بر سه میلیارد و 500 میلیون تومان است.

وی با بیان اینکه این مبلغ غیر از اعتبارات مورد نیاز برای تجهیز است، بر ضرورت کمک استان برای آماده سازی این پروژه تاکید کرد و ادامه داد: تاکنون 5 تا 6 میلیارد تومان برای این پروژه هزینه شده است که از این مبلغ یک میلیارد و 800 میلیون تومان از کمک‌های استانی بوده و ما بقی این اعتبارات نیز از طریق سازمان تزریق شده است.

هادیانی پس از این بازدید با حضور در گلزار مطهر شهدای شهر قزوین ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهیدان، از موزه شهدای نیز بازدید به عمل آورد.