5400 واحد تولیدی در کشور تعطیل شده است/بازگشت واحد های تولیدی تملک شده به چرخه صنعت

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدعلی سیدابریشمی ظهر امروز در حاشیه بازدید از چند واحد تولیدی در شهرک صنعتی همدان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: درمورد تعطیلی برخی واحد های تولیدی در استان همدان باید گفت که بسیاری از این واحد ها از سال های پیش تعطیل بودند و عمده تعطیلی آنها به سال 75 تا 91 مربوط می شود.

وی با بیان اینکه بیش از 70 درصد واحدهای تعطیل استان همدان به این سالها باز می گردد، افزود: البته برخی از این واحدها با ظرفیت پایین کار می‌کنند و برخی متوقف و برخی نیز در تملک بانک‌ها هستند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی کشور با بیان اینکه برای هر یک از واحدهای راکد یا نیمه‌تعطیل همدان باید برنامه‌ریزی خاصی انجام شود، بیان داشت: برای واحد هایی که در تملک بانک ها هستند باید از بانک ها خواست تا در واگذاری زمین ها به کسانی که علاقه مند در سرمایه گذاری هستند تسریع کنند.

مشکلات واحد های تولیدی تعطیل باید بر اساس دسته بندی آن ها رفع شود

سید ابریشمی در ادامه سخنانش عنوان داشت: واحدهای راکد و متوقف دسته‌بندی‌های مختلفی دارند و برخی از این واحدها به دلیل نقدینگی و برخی به دلیل نیاز به مواد اولیه غیر فعال هستند.

وی با بیان اینکه برخی دیگر از این واحدها نیز به دلیل تکنولوژی، دانش فنی یا وابستگی‌هایی که با تحریم همراه بوده راکد شده‌اند، افزود: برخی نیز مشکلات شرکا را دارند که با این وصف باید نسبت به دسته‌بندی آنها و ارائه راه‌ حل‌های عملی در رفع مشکلات اقدام شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی کشور در ادامه با تأکید بر اینکه واحدهای راکد شده به خاطر تحریم باید از منابع جدید استفاده کنند، افزود: واحدهای راکد دارای مشکل تکنولوژی و دانش فنی نیز باید با متخصصان داخلی وارد کار شوند تا تبیین دانش فنی کنند.

سید ابریشمی ادامه داد: در این زمینه واحدهایی که مشکل تأمین مواد اولیه دارند باید ثلث‌ها و یا مواد اولیه خود را تغییر دهند و یا از داخل تأمین کنند.

وی با بیان اینکه نباید انتظار داشت همه مشکلات طی هفت ماه روی کار آمدن دولت حل شود، اظهار داشت: در بازدیدهایی که انجام می‌دهیم شاهد ایجاد تحرک، روحیه و علاقمندی جدیدی در روند رفع مشکلات واحدهای تولیدی و اجرای طرح توسعه در این واحدها هستیم.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی کشور افزود: ایران‌خودرو زمانی 450 تا 500 دستگاه تولید روزانه خودرو داشت که عمده‌اش ناقص و تولید‌های غیر تجاری بود اما در حال حاضر به تولید 2 هزار دستگاه خودرو تجاری در روز رسیده که نتیجه آن شروع مجدد فعالیت قطعه‌سازهاست.

سیدابریشمی با بیان اینکه در حال حاضر پنج هزار و 400 واحد تولیدی تعطیل در کشور وجود دارد، گفت: سهم تولید از درآمد های حاصل از هدف مندی یارانه ها بر اساس قانون 10 هزار میلیارد تومان بوده اما با توجه به شرایط جدید پیش رو در رابطه با یارانه، فکر می‌کنیم دولت مجبور به کاهش این سهم شود که ما نیز می‌پذیریم.

وی افزود: امیدواریم کاهش این سهم از منابع به روش‌های دیگری جبران شود و کمک‌های جدیدی در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد.

شهرک های صنعتی استان همدان جزو بهترین رده دارای تصفیه خانه فاضلاب قرار دارند

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی کشور در موردمشکل مشترک تصفیه فاضلاب واحدهای تولیدی در شهرک‌های صنعتی همدان نیز اظهار داشت: استان همدان جزو بهترین رده‌ها از نظر تصفیه‌خانه است و حدود 800 میلیون تومان در این زمینه به همدان تخصیص شده و باید از منابع داخلی نیز کمک شود تا تصفیه‌خانه‌ها راه بیفتند.

وی با بیان اینکه اگر در شهرکی واحدی مستقر نیست یعنی سرمایه‌گذاری در آن انجام نمی شود، گفت: لازمه توسعه سرمایه‌گذاری، ایجاد امنیت است و در این راستا زیرساخت‌ها نیز باید فراهم باشد.

سیدابریشمی بیان داشت: قیمت تمام شده زمین برای واحدهای تولیدی به طور متوسط بالای 50 هزار تومان در کل کشور و معمولاً در نواحی صنعتی بسیار ارزان است.

وی افزود: به دنبال ایجاد تصفیه‌خانه برای واحدهای تولیدی فاقد تصفیه‌خانه هستیم که در این راستا بودجه‌های لازم را دولت تخصیص می‌دهد.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران با بیان اینکه استان همدان بیشترین سیستم تصفیه‌خانه را دارد، عنوان داشت: همدان در این زمینه به نسبت کشور دارای رتبه ششم است.

وی با اشاره به اولویت در تعیین وضعیت واحدهای تولیدی راکد، گفت: برخی از واحدهایی که طی سال‌های گذشته متوقف شده و ممکن است فعالیت آنها دیگر اقتصادی نباشد، باید کاملاً متوقف شوند و از فضا و امکانات آنها استفاده دیگری کرد.

سیدابریشمی گفت: تعدادی از واحدهای صنعتی هستند که توسط بانک‌ها تملیک شده‌اند و اولویت بر این است که دوباره به چرخه تولید بر گردند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی کشور ابراز داشت: به دنبال آن هستیم شهرک‌های فاقد توجیه اقتصادی و ضرورت سرمایه‌گذاری را از مصوبات دولت و مصوبات شورای برنامه‌ریزی استان‌ها خارج کنیم.

سید ابریشمی با بیان اینکه 200 شهرک صنعتی طی هشت سال گذشته تصویب شده که تعداد این شهرک‌ها بررسی فنی و اقتصادی نشده، عنوان داشت: بر این مبنا پس از بررسی فنی و اقتصادی شهرک‌های دارای صلاحیت اقتصادی، امور را ادامه خواهیم داد در غیر این صورت از مرجع تصویب‌کننده آن درخواست تجدید نظر خواهیم کرد.