گردوغبار و کاهش دید در چند شهرستان یزد

قاسم راجی در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: صبح شنبه پدیده گردوغبار و وزش باد نسبتاً شدید، آسمان برخی از شهرستانهای استان یزد را تحت تأثیر قرار داده و دید افقی را در مناطق مختلف به میزان چشمگیری کاهش داده است.
وی افزود: بر اساس آخرین دادههای ایستگاههای هواشناسی استان، در حال حاضر دید افقی در یزد به ۲۲۰۰ متر، در شهرستانهای عقدا، بافق و مروست به تنها ۳۰۰۰ متر، در مهریز به ۴۰۰۰ متر، در میبد به ۵۰۰۰ متر، در هرات به ۸۰۰۰ متر و در رباط پشت بادام به ۹۰۰۰ متر رسیده است.
کارشناس هواشناسی استان یزد ادامه داد: پیشتر طی هشدار سطح زرد نسبت به وزش باد نسبتاً شدید تا شدید، گردوخاک و انتقال گردوغبار از مناطق مجاور به استان هشدار داده شده است که این پدیده امروز در بسیاری از نقاط استان محقق شده است.
وی گفت: بر اساس این هشدار، کاهش دید، کاهش کیفیت هوا، اختلال در ترددهای جادهای و شهری، از جمله مخاطرات این پدیده است.
راجی بیان کرد: به شهروندان به ویژه رانندگان محترم توصیه میشود با توجه به کاهش دید در برخی مسیرها، با احتیاط کامل و سرعت مطمئنه تردد نمایند و افراد دارای بیماریهای تنفسی، سالمندان و کودکان از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.
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