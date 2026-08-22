به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نووستی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک تجمع انتخاباتی در کارولینای جنوبی گفت: ببینید، قرار است برای خلاص شدن از شر اسلحه‌ هایتان رأی ‌گیری شود. و من فقط در مورد لذت داشتن اسلحه صحبت نمی‌کنم، این مهم است، اما شما باید بتوانید از خودتان در برابر افراد دیوانه دفاع کنید.

وی اضافه کرد که همواره از متمم دوم قانون اساسی آمریکا در مورد حق شهروندان برای حمل سلاح حمایت کرده است اما مخالفان در حزب دموکرات آن را به چالش خواهند کشید، بنابراین نمی‌توان به آنها اجازه داد که در نبرد برای کنترل کنگره پیروز شوند.

بر اساس گزارش های منتشر شده در حال حاضر نزدیک به ۵۰۰ میلیون سلاح در آمریکا وجود دارد و نزدیک به نیمی از خانواده های این کشور به سلاح های گرم دسترسی دارند.

پیشتر نیز ترامپ در تلاش برای کاستن از نارضایتی آمریکایی ها به ویژه درآستانه انتخابات آتی کنگره وعده داده بود که گوشت چرخ کرده را ۲۵ درصد کمتر از رقم فعلی به بازار عرضه کند!

نظرسنجی ها نشان داده که مردم آمریکا به دلیل افزایش قیمت ها ناشی از جنگ ایران به سمت دموکرات ها تمایل پیدا کرده اند.