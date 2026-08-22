تنش میان آمریکا و کانادا؛ مذاکرات تجاری متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، مارک کارنی نخست وزیر کانادا اعلام کرد که مذاکرات تجاری با واشنگتن به حالت تعلیق درآمده است.

کارنی بیان کرد: اگر آمریکا تعرفه های ۵۰ درصدی اعمال کند ما نیز اقدام متقابل می کنیم. پیشروی در مذاکرات با آمریکا برای تحقق اهداف ما در قبال مردم کانادا کافی نبود.

یک مسئول آمریکایی نیز در واکنش به این اقدام تاکید کرد که تعرفه های گمرکی به میزان ۵۰ درصد بر کالاهای کانادایی از نیمه شب اعمال خواهد شد.

رویترز نیز به نقل از نماینده تجاری آمریکا گزارش داد که کانادا با امضای توافق نهایی تجاری مخالفت کرده است.

دونالد ترامپ، رئیس‌ جمهور آمریکا پیشتر از تعلیق سه‌روزه تصمیم خود برای اعمال تعرفه‌های گمرکی سنگین ۵۰ درصدی علیه واردات کالا از کانادا خبر داده بود.

ترامپ با اشاره به اینکه این تعرفه‌ها قرار بود اجرایی شوند، مدعی شد که این عقب‌نشینی موقت به دلیل دستیابی واشنگتن و اتاوا به چارچوب یک توافق دوجانبه انجام گرفته است.

رئیس‌جمهور آمریکا در این زمینه تصریح کرد که اجرایی شدن نهایی این توافق، منوط به تکمیل و نهایی‌سازی اسناد رسمی میان دو کشور خواهد بود.