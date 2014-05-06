3 دستگاه حفاري مجاز به دليل تخلف توقيف شدند

مدير دفتر حفاظت و بهره برداري منابع آب شركت آب منطقه اي استان مركزی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اكيپ گشت و بازرسي شركت آب منطقه اي استان مركزي سه دستگاه حفاري مجاز را به دليل تخلف از جواز خود توقيف كرد.

رحمان كريمی افزود: دو دستگاه حفاري در منطقه ساوه كه داراي مجوز بودند، يكي به ميزان 30 متر و ديگري به ميزان 25 متر بيش از حد مجاز حفاري كرده كه دستگاه هاي مذكور توقيف و برای تعيين تكليف به شركت مديريت منابع آب ايران معرفي شدند.

وي اظهار كرد: دستگاه ديگر متعلق به يك شركت حفاري مجاز در شهرستان خنداب بدون داشتن اجازه كار مشغول حفاري بوده است كه اين دستگاه نيز توقيف شد.

مدير دفتر حفاظت و بهره برداري از منابع آب شركت آب منطقه اي استان مركزي در ادامه گفت: دستگاه هاي توقيف شده تا تعيين تكليف نهايي اجازه هيچگونه فعاليتي نخواهند داشت.