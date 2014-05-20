صرفه جويي يك ميليون متر مكعبي آب در استان مركزي

محسن قانعي در اين باره به مهر گفت: اكيپ هاي گروه بازرسي و نظارت طي گشت زني و سركشي از مناطق حساس موفق به شناسايي و انسداد تعداد 10 حلقه چاه غير مجاز جديد الحفر قبل از شروع بهره برداري با اعمال بند يك ماده 24 قانون توزيع عادلانه آب در فروردين ماه سال جاري شده اند.

وي افزود: در اين راستا چهار حلقه چاه غير مجاز ديگر نيز كه روزانه اقدام به برداشت 43 ليتر بر ثانيه آب از منابع آب زير زميني در شهرستانهاي زرنديه،خمين و فراهان می کردند، پر و مسلوب المنفعه شدند كه اين كار موجب صرفه جويي آب به ميزان حدود يك ميليون متر مكعب شده است.

قانعي در خصوص توقيف دستگاه هاي حفاري غير مجاز نيز اظهار داشت: اكيپهاي واحد بازرسي و نظارت در سطح استان با هماهنگي مراجع قضايي و عوامل انتظامي تعداد 9 دستگاه حفاري غير مجاز از نوع تراكتوري،كششي و كمپرسوري را از شهرستانهاي استان توقیف کردند.

وی ادامه داد: این دستگاهها از شهرستانهای شازند، زرنديه ساوه، فراهان، دليجان، اراك و خنداب توقيف و به پاركينگ شركت انتقال داده اند كه اين عمل بازخورد گسترده اي در زمينه برخورد قاطع با متجاوزان و متخلفين به منابع آب زير زميني از طريق پرسنل اجرايي گروه بازرسي و نظارت استان را داشته است.

