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۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۸:۳۸

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

طرح اختصاص یارانه به کتاب و معافیت مالی ناشران در دست بررسی است

طرح اختصاص یارانه به کتاب و معافیت مالی ناشران در دست بررسی است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از طرحهای در دست بررسی مجلس در ارتباط با گسترش با فرهنگ کتاب و کتابخوانی خبر داد و یکی از این طرحها را تخصیص یارانه به کتاب و معافیت مالیاتی ناشران عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در نشست "کتاب کودک در سبد خانوار" که 17 اردیبهشت ماه در سرای اهل قلم کودک برگزار شد سیدمحمد میرمحمدی نماینده خوانسار و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مردم باید بخواهند تا کتاب وارد سبد خانوار شود.

رسانه ها هم نقش موثری در معرفی کتاب و گسترش فرهنگ کتابخوانی دارند. به گفته او یکی از مشکلات مجلس این است که سهم بودجه فرهنگی بسیار اندک است و آنقدر که به زیر ساختهای عمرانی اهمیت داده می شود برای فرهنگ ارزش و اهمیتی قائل نیستند.

این نماینده مجلس به ضرورت تعامل میان مردم با نمایندگان خود اشاره کرد و افزود: مطالبات مردم بسیار مهم است اگر مردم بخواهند و با نمایندگان مجلس ارتباط داشته باشند این امکان فراهم می شود که کتاب جز اولویتها قرار گیرد و به سبد خانوار برگردد.

میرمحمدی با اشاره به اینکه همه اصناف مرتبط با فرهنگ و کتاب و کتابخوانی باید احساس نیاز کنند گفت: تا زمانی که مردم به کتاب احساس نیاز نکنند و تنها در پی برطرف کردن نیازهای اولیه خود باشند ما با مشکل کتاب و کتابخوانی روبرو هستیم.

به گفته این نماینده مجلس با اشاره به اینکه ناشران و اهل قلم برای برقراری ارتباط با نمایندگان مجلس با عنوان قانونگذاران ملت تلاشی نمی کنند گفت: همین مساله باعث می شود فرهنگ در اولویتهای اولیه قرار نگیرد ای کاش اهالی فرهنگ، ناشران و مردم بخواهند تا کتاب و فرهنگ جز اولویتهای باشد.

او در پایان گفت: مجلس طرحهایی را در نظر دارد تا کتاب در اولویت فرهنگی مردم قرار گیرد از جمله این طرحها می توان به اختصاص یارانه به کتاب اشاره کرد.

 

 

 

 

کد مطلب 2287305

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