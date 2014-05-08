حرکت فرهنگی در جریان اجرای یک پروژه اقتصادی/ گلزارهای شهدای مسیر خط آهن لرستان ساماندهی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، تاکید بر ضرورت داشتن پیوست فرهنگی در پروژه های اقتصادی موضوعی است که سالها مسئولان امر در حوزه فرهنگ و هنر از آن سخن گفته اند به طوریکه بارها از خلاء در این زمینه گلایه و حتی انتقاد شده است.

کمبود مساجد در پروژه های مسکن مهر، بی توجهی به ایجاد زیرساختهای فرهنگی و مذهبی در شهرک های تازه تاسیس، کم توجهی در اجرای پروژه های فرهنگی در جریان پروژه های کلان اقتصادی مسائلی است که موجب شده ضمن مغفول ماندن این بخش شاهد فقر زیرساختها در حوزه فرهنگ کشورمان باشیم.

نمود این موضوع را می توان در گلایه های مسئولان فرهنگی کشور دید آنجا که از سرمایه گذاران بخش خصوصی و پیمانکاران پروژه های اقتصادی می خواهند که در کنار احداث این پروژه ها که به طور قطع در مسیر توسعه کشور حیاتی هستند نسبت به ایجاد زیرساختهای فرهنگی نیز اقدام کنند.

وقتی یک راه دسترسی و یا خط ریلی تا دل روستاهای یک منطقه می رود و هزینه های زیادی برای توسعه در این بخش صورت می گیرد کم توجهی به ایجاد پیوست فرهنگی این پروژه در قالب ساخت مساجد، خانه های عالم، فرهنگ سراها و ... می تواند گاه باعث ایجاد آسیب های فرهنگی و اجتماعی نیز شده که تاثیرات مثبت اقتصادی پروژه را کمرنگ می کند.

با این تفاسیر سرمایه گذاری در بخش فرهنگ در جریان اجرای پروژه های اقتصادی موضوعی است که می تواند اثرات مثبت این پروژه ها را دو چندان کرده و به طور قطع این توانمندی در بخش خصوصی وجود دارد که در این زمینه ورود پیدا کند.

در این راستا خط ریلی دورود - خرم آباد و دورود - بروجرد به عنوان مطالبه های 30 ساله مردم لرستان طی سالجاری مجال اجرایی شدن پیدا کردند تا پیمانکار پروژه وعده کند که در مسیر اجرای این خط آهن که نزدیک به 137 کیلومتر را شامل می شود می خواهد نسبت به ساماندهی و ایجاد زیرساختهای لازم در گلزارهای شهدای روستاهای نزدیک پروژه اقدام کند.

استاندار لرستان در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: با توجه به قرارگیری در سال "اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی" نگاه ما امسال اجرای پروژه های اقتصادی با دارا بودن پیوست فرهنگی است.

هوشنگ بازوند با تاکید بر اینکه به طور قطع فرهنگ بستر توسعه اقتصادی محسوب می شود، عنوان کرد: در صورت ارتقای حوزه فرهنگ و ترویج فرهنگ دینی می توان نسبت به تعالی و رشد همه جانبه جامعه امیدوار بود.

وی با اشاره به اجرای خط آهن دورود - خرم آباد و دورود - بروجرد طی سالجاری بیان داشت: در این راستا قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا(ص) به عنوان پیمانکار پروژه قول داده است که نسبت به ساماندهی گلزارهای شهدای مسیر این خط آهن اقدام کند.

استاندار لرستان ادامه داد: در این راستا گلزارهای شهدای روستاهای مسیر این پروژه ریلی تا شعاع 15 کیلومتری از محل اعتبارات قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا ساماندهی خواهند شد.

بازوند با اشاره به اینکه توافقات این موضوع نیز میان قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا و بنیاد شهید لرستان صورت گرفته است، یادآور شد: با اجرای این طرح ضمن اینکه مردم لرستان شاهد اجرای یک پروژه اقتصادی به عنوان مطالبه ای چندین ساله خواهند بود در راستای ایجاد زیرساختهای فرهنگی نیز قدم موثری برداشته می شود.