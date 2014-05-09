استقبال از  «اقتصاد مقاومتی» و «گتسبی بزرگ» /فروش بالای کتاب سید حسین نصر در غرفه امیرکبیر

به گزارش خبرنگار مهر، موسسه انتشارات امیرکبیر در بخش کتاب های بزرگسال و عمومی با هزار و 200 عنوان کتاب در بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران شرکت کرده است که از این تعداد 140 عنوان چاپ اولی و در مجموعه تازه های نشر جا دارند. 370 عنوان نیز از کتاب های تجدید چاپی هستند و باقی عناوین نیز، کتاب هایی هستند که از سال 90 تا امروز در بازار این ناشر بوده اند.

اما در بخش کتاب های کودک و نوجوان، امیرکبیر با مجموع 350 عنوان کتاب در نمایشگاه حاضر شده است که از این تعداد، 80 عنوان چاپ اول، 120 عنوان تجدید چاپی و باقی عناوین، محصولات سال های 90، 91 و 92 هستند.

کتاب «اقتصاد مقاومتی» یکی از عناوینی است که فروش بالایی در غرفه امیر کبیر داشته است. این کتاب که اثری تحلیلی و نوشته آیت الله عباسعلی اختری است، فروشی بالاتر از حد انتظار مسئولان این غرفه داشته است.

در میان کتاب های حوزه دین و مذهب این ناشر، «جامع الاحادیث»، «کمدی الهی»، «تفسیر روز» و «نقش شیعه در تمدن و فرهنگ اسلام و ایران» عناوینی هستند که طی روزهای برپایی نمایشگاه کتاب، بیشترین فروش را در غرفه این ناشر داشته اند.

در بخش کتاب های تاریخی هم عناوینی چون «تاریخ بیداری ایرانیان»، «تاریخ مشروطه»، «تاریخ کهن»، «نگاهی به تاریخ جهان» و «تاریخ مردم ایران» بیشترین میزان فروش را داشته اند.

«شازده کوچولو»، «عقاید یک دلقک»، «لبه تیغ»، «گتسبی بزرگ»، «خرمگس» و رمان تاریخی «ریشه ها» که مورد تائید رهبر انقلاب بوده است، عناوینی هستند که در میان کتاب های ادبیات و رمان انتشارات امیرکبیر به بیشترین میزان فروش در 9 روز برپایی بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران دست پیدا کرده اند.

در بین کتاب های حوزه فلسفه و روانشناسی هم کتاب های «فلسفه نقادی»، «انسان تک ساحتی»، «فلسفه و خرافات» و «دکارت و فلسفه او» مورد بیشترین میزان استقبال واقع شده اند. در این حوزه کتاب «سه حکیم مسلمان» اثر سید حسین نصر نیز از عناوینی است که فروش بالا و قابل توجهی داشته است.