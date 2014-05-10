نگرانی کِشی از عدم آمادگی بازیکنان نیجریه/ تیم ملی محکوم به شکست است

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت CodeWit World News نیجریه به بررسی آخرین وضعیت تیم ملی این کشور پرداخته است و چالش بزرگ برای استیفن کشی -سرمربی تیم- را رساندن بازیکنان به آمادگی برای جام جهانی برزیل دانسته است.

وی ابراز امیدواری کرده است که بازیکنانش را به 100 درصد آمادگی برای جشن جهانی فوتبال برساند تا در تاریخ 16 ژوئن به مصاف ایران بروند.

کشی می‎گوید: "همان طور که می‎دانید، بسیاری از لیگ‎ها از جمله در اروپا در حال اتمام‎اند. برخی از بازیکنان دو یا سه مصدومیت دارند که در حال مداوا هستند. انتظار می‌‎رود بازیکنان دعوت شده، سه روز قبل از اولین بازی تدارکاتی مقابل اسکاتلند به اردو بپیوندند."

بازیکنانی همچون اوچه اونووفور (هیرنوین، هلند)، ژوئل اوبی (پارما، ایتالیا)، احمد موسی (زسکا مسکو، روسیه)، گابریل روبن (واسلند بورن، بلژیک)، نماندی اودیامادی (وارسی، ایتالیا) و جوزف یوبو (نورویچ سیتی، انگلیس) از جمله بازیکنانی هستند که با آسیب دیدگی مواجه بوده‎اند و در حال ریکاوری هستند.

با توجه به این مساله، کشی گفت که هنوز درباره 23 نفری که در لیست مسافران جام جهانی خواهند بود و از میان 30 بازیکن دعوت شده به اردو تیم ملی انتخاب می‎شوند، نمی‎تواند تصمیم بگیرد.

وی می‎افزاید تیم پزشکی از تمام بازیکنان تست آمادگی خواهد گرفت و بازیکنان ناآماده از لیست خارج خواهند شد.

سرمربی عقاب‎های بزرگ می‎گوید: "ما یکی از بهترین گرو‎ه‏‎های پزشکی در دنیا را داریم و به دقت از تمام بازیکنان آزمایش خواهیم گرفت. اگر هر کدام از آنها مصدومیتی داشته باشند، تصمیم لازم را اتخاذ خواهیم کرد."

با این حال، جاناتان آکپوبوری -ملی‎پوش سابق- گفت برنامه ریزی کشی برای جام جهانی منجر به شکست خواهد شد زیرا وی در حال دست و پنجه نرم کردن با بازیکنان ناآماده است.

وی در این زمینه گفت: "باور ندارم که هیچ مربی‎ای با عقل سلیم از بازیکنانی که هنوز مصدوم هستند و هنوز بعد از مصدومیت یک بازی هم انجام نداده است، به لیست جام جهانی دعوت کند. به نظر می‎رسد که قرار است همان طور که در جام کنفدراسیون‎ها شرکت کردیم، حضور یابیم و خبر از برد نباشد."