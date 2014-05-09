  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۷:۵۳

صادقی تاکید کرد:

تمرکز تیم ملی روی بازی با نیجریه است

تمرکز تیم ملی روی بازی با نیجریه است

مدافع تیم ملی فوتبال ایران گفت: تمرکز کادر فنی تیم و بازیکنان روی بازی اول جام جهانی برابر نیجریه است.

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین صادقی در حاشیه تمرین تیم ملی فوتبال ایران با بیان مطلب فوق، اظهار کرد: دو هفته تمرین بدنسازی در اردوی آفریقای جنوبی مفید بود. فشار اردوی آفریقا قدم خوبی برای آماده سازی بود.

وی درباره بازی‌های تدارکاتی ایران در اردوی اتریش، خاطرنشان کرد: هدف و تمرکز سرمربی تیم ملی روی بازی با نیجریه است. بازی با نیجریه برای ما خیلی مهم است و فکر و ذکر کادر فنی را به خود معطوف کرده است. با برنامه ریزی کی‌روش سه بازی خوب در اردوی اتریش خواهیم داشت چرا که تمرکزمان روی بازی با نیجریه است.

مدافع تیم ملی در پایان در خصوص حمایت رسانه‌ها از تیم ملی گفت: رسانه‌ها و تیم ملی باید در کنار هم باشند و به رشد همدیگر کمک کنند. حمایت مطبوعات، تلویزیون و رادیو به ملی پوشان روحیه می‌دهد. بدون رسانه‎ها هیچ پیشرفتی ممکن نیست.

کد مطلب 2288258

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها