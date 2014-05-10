اهداف ساخت مجموعه تلویزیونی" باب المراد" تشریح شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری فیلم و مجموعه تلویزیونی "باب المراد" که به شیوه زندگی حضرت امام جواد (ع) می پردازد با حضور کمال بحرانی تهیه کننده این سریال و همچنین عوامل سوری آن یعنی ضیاءالدین مدیر شرکت "مدل آرت پروداکشن" و ناظر کیفی کار، فهد میری کارگردان، مجید میرفخرایی مدیرامور هنری و بشارد اسماعیل بازیگر اصلی این سریال شامگاه امروز شنبه برگزار شد.

ضیاءالدین در ابتدای این نشست با تشکر از عوامل سوری و ایرانی این کار و همچنین کشورهای دیگر درباره سریال گفت: سریال باب المراد به ابعاد مختلف زندگی امام جواد می پردازد و از نکات مهم آن این است که در این اثر به هیچ کس اهانت نشده است.

وی افزود: شخصیت امام جواد از شخصیت هایی است که کمتر کسی به آن پرداخته و این اولین اثری است که درباره زندگی امام جواد به روشنگری می پردازد. این اثر به ابعاد مختلف زندگی ایشان و چگونگی رسیدن به امامت و حتی قبل و بعد آن را واکاوی می کند.

ضیاء الدین گفت: باب المراد آثار و رخدادهای تاریخی مربوط به امام جواد را به نحوه احسن تشریح می کند و حتی قیام های آن دوران را و وقایع مربوط به علویان را به تصویر می کشد. این سریال پختگی و تولید فیلم در حوزه کشورهای منطقه و صنعت فیلمسازی جمهوری اسلامی را به تصویر می کشد. همچنین در این سریال پختگی و مهارت تولید کنندگان و سازندگان سوریه نمایش داده شده و تلاش شده که اثری ارزنده ارائه شود. این کار می تواند در آینده زمینه ساز ساخت آثاری بهتر و قوی تر باشد.

مدیر مدل آرت پروداکشن" افزود: ما در این اثر به جذب مخاطب توجه داشته ایم البته در ساخت این کار بویژه در حوزه فنی و هنری با مشکلات بودجه ای مواجه بودیم. ما یا باید با شرایط موجود کنار می آمدیم و یا باید سعی می کردیم چالش ها و موانع را از راه خود برداریم و نهایت علیرغم اینکه از بودجه بالایی برای ساخت این کار برخوردار نبودیم اما از قدرت و نحوه بکارگیری از توانمندی های کشورهای منطقه برای ساخت این اثر کمک گرفتیم. تولید این اثر در عرض چند ماه به طول خواهد انجامید و هدف ما این است که در ماه رمضان به اکران برسد.

در ادامه این نشست فهد میری کارگردان سوری این اثر که برای اولین بار به ایران می آید در توضیح خود از ساخت این سریال گفت: این یک فرصت بسیار خوبی برای من است که بتوانم سریال باب المراد را ساخته و به اکران برسانم. من متن این فیلمنامه را با دقت خواندم این سناریو متنی ممتاز و محکم دارد و نویسنده به نحوه احسن تمام دقت خود را بکار برده و من فکر می کنم که از تمام کارهای قبلی محمود عبدالکریم ، این فیلمنامه بسیار بهتر است. من احساس کردم که این کار را باید خودم مونتاژ کنم چون اندیشه های زلال و مثبتی برای بشریت دارد.

وی ادامه داد: این فیلمنامه از مبانی مودت، دوستی و محبت و همچنین مبانی صلح در جهان غنی است. من به همین دلیل ساخت این فیلم را قبول کردم و از ستاره های لبنانی، سوری، عراقی و کویتی در ساخت این اثر کمک گرفتم که همه این کشورها و همچنین جمهوری اسلامی ایران و سایر نهادهای رسمی و غیر رسمی سنگ تمام گذاشتند و از ساخت این اثر استقبال کردند. ما به عنوان یک گروه منسجم در ساخت این اثر اصلا احساس نکردیم که از دو زبان مختلف هستیم بلکه در سایه محبت توانستیم این کار را پیش ببریم.

در ادامه این نشست مجید میرفخرایی که در سایر پروژه های تاریخی ایران نیز همکاری داشته است از نحوه دعوت خود به این کار گفت و بیان کرد زمانی که من را به این کار دعوت کردند انگار سالها بود که کارگردان این کار را می شناختم و به زودی با هم هماهنگ شدیم و من حس کردم که ما همدیگر را می فهمیم. در این کار ما بیش از 50 تا 60 لوکیشن داریم که بعضی بازسازی و بعضی ترمیم شده اند. بسیاری از لوکیشن ها هم از صفر ساخته شده اند.

وی افزود: سه شهرک سینمایی بزرگ ایران در این کار درگیر شدند و ما خواستیم به این طریق مدیریت جدیدی را در صنعت سینمای ایران نشان دهیم که هم برای صنعت سینمای ایران و هم برای منطقه بسیار مهم بود. ما توانمندی های زیادی در منطقه داریم که این توانمندی های پراکنده بودند و حالا ما سعی کردیم که با عوامل سوری به یک نوع انسجام و همکاری مشترک برسیم.

میرفخرایی ادامه داد: کشورهایی که دارای قابلیت فیلمسازی بودند دو هم جمع شدند بدعتی گذاشتند که نقطه شروع و درخشانی برای ما محسوب می شود. این یک سال کار بود و ما بدون اینکه کیفیت اثر پائین بیاید آن را با کیفیت و استاندارد بالا و در کوتاه ترین مدت انجام دادیم که رکوردی در صنعت سینمای ایران است که کاری با این همه لوکیشن و 2 هزار و در حدود 2 هزار دست لباس بتوانیم این کار را شروع کنیم.

در ادامه این نشست بشار اسماعیل بازیگر اصلی این سریال گفت: جاودانگی فقط از آن خداوند است و انسان می داند جاودانگی در این دنیا امکان ندارد مگر از طریق عمل صالح.

وی افزود: من می خواهم درباره باب المراد صحبت کنم. این تنها اثری است که اطلاعاتی درباره امام جواد به ملت های جهان عرضه می کند.

در ادامه، میری درباره تسهیلاتی که ایران برای ساخت این سریال عربی در اختیار این گروه گذاشته گفت: این سریال حامل ارزش های انسانی و بشر دوستانه است ما ستارگان سینمایی کشورهای عربی را جمع کردیم و یک اجماع و ایده برای تولید اثر رسیدیم. ایران در عرصه سینمایی تمام تجربیات و صنعت خود را در اختیار ما گذاشته است و من بر این باورم که صحنه و دکوری که ایران در اختیار ما گذاشته یکی از بخش های مهم سریال را تشکیل می دهد و به اثر ارزش خاصی بخشیده است. این اثر بسیار هزینه بردار بود و جز ایران، اسپانسرهای دیگری نیز ما را تامین کردند.

کمال بحرانی تهیه کننده اثر در ادامه درباره بازیگران سریال گفت: در این سریال از 120 بازیگر که 45 نفر آنها از سوریه، 20 نفر از لبنان، 10 نفر از عراق و 30 نفر از ایران بودند. از میان بازیگران ایرانی بیشتر از عرب زبانها بودند و چند نفری هم فارسی زبان داشتیم که زبان آنها دوبله می شود.

وی درباره تصویر ائمه در این سریال و همچنین پخش سریال از شبکه های خارجی گفت: ما در این سریال نمایش تصویر ائمه را نداریم و سریال قرار است ماه رمضان همین امسال اکران شود. اولین شبکه ای که اثر را پخش می کند شبکه العراقیه از عراق و همچنین شبکه هایی از سوریه و کویت هستند. علاوه بر اینها ما با شبکه های ایرانی هم در حال گفتگو هستیم و امیدواریم دوستان در شبکه های ایرانی در این زمینه پیشقدم شوند.

در ادامه این نشست میری اظهار کرد: ما اشتراکات زیادی با ایران داریم . در واقع یک احساس مشترک ایران و سوریه وجود دارد. در سوریه با نوعی حرص و شیفتگی خاص سریال یوسف پیامبر را دنبال می کردند و ما احساس کردیم به حسی مشترک میان این دو ملت رسیده ایم.

همچنین ضیاءالدین درباره تحقیقاتی که درباره این سریال صورت گرفته گفت: محمود عبدالکریم یکی از بزرگترین فیلمنامه نویسان جهان عرب است. قبل ازاینکه این اثر نوشته شود تحقیقات زیادی روی آن انجام شد و ما در این اثر نوعی مبارزه طلبی می کنیم. همانطور که میرفخرایی گفت این یک ادعای مبتکرانه است و من بر این باورم که اثری آفریدیم که جهان عرب و تمام جهان را به مبارزه طلبیدیم.