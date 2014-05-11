شکایت صالحی امیری از نماینده تهران/ توکلی به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد توکلی با شکایت صالحی امیری به دادسرای رسانه احضار شد.

شکایت امیری صالحی از توکلی در مورد نامه ای است که توکلی در زمان بررسی صلاحیت صالحی امیری وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان در مجلس شورای اسلامی، خطاب به نمایندگان منتشر کرد.

این گزارش حاکیست بازپرس از باب آنکه توکلی نماینده مجلس است قرار منع تعقیب صادر می کند اما صالحی امیری به این قرار منع تعقیب شکایت کرد که مجددا دادگاه قرار منع تعقیب را تائید می کند؛ اما از آن جهت که توکلی مدیر مسئول سایت الف است و این نامه در سایت الف نیز منتشر شده است توکلی را به عنوان مدیر مسئول به جرم افترا و نشر اکاذیب به دادگاه احضار کرده است.

بر این اساس احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی لایحه دفاعی تنظیم کرده و به دادسرا فرستاده است.