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۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۵:۲۸

تحولات سوریه/

پاکسازی شهرک القحطانیه از وجود تروریستها/تظاهرات مردم تلکلخ در حمایت از دولت و ارتش

پاکسازی شهرک القحطانیه از وجود تروریستها/تظاهرات مردم تلکلخ در حمایت از دولت و ارتش

همزمان با سیطره سوریه ارتش بر شهرک القحطانیه در نزدیکی جولان، هزاران نفر از شهروندان سوری با برگزاری تظاهرات، بر حمایت خود از ارتش و دولت این کشور تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، ارتش سوریه در ادامه پیشرویهای خود توانست کنترل شهرک "القحطانیه" در قنیطره را به دست گیرد.

پس از تسلط ارتش بر این منطقه، نظامیان رژیم صهیونیستی، تروریستهای زخمی شده در جریان این حادثه را از منطقه خارج و به داخل اراضی اشغالی و بیمارستانهای صحرایی منتقل کردند.

از سوی دیگر شبکه دو تلوزیون رژیم صهیونیستی در پی تشدید درگیریها میان تروریستها و ارتش سوریه در قنیطره، اعلام کرد که گذرگاه القنیطره در جولان میان اسرائیل و سوریه منطقه نظامی حفاظت شده است.

از سوی دیگر پایگاه دام پرس اعلام کرد که هزاران نفر از شهروندان سوری در شهر "تلکلخ" واقع در حومه حمص و طرطوس یا یرگزاری تظاهرات بر حمایت خود از انتخابات ریاست جمهوری سوریه که 13 خرداد برگزار می شود تأکید کردند.

شرکت کنندگان در این تظاهرات همچنین اعلام کردند که از دولت و ارتش سوریه در مبارزه با تروریسم حمایت می کنند.

کد مطلب 2289693

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