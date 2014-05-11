آتش بس در سودان جنوبی نقض شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه ، ساعاتی بعد از برقراری آتش بس ، شورشیان سودان جنوبی نیروهای دولتی را متهم به نقض آتش بس در چندین جبهه کردند.

"رول روای کوانگ" سخنگوی شورشیان سودان جنوبی با صدور بیانیه ای اعلام کرد: نقض آتش بسی که برای حل مشکلات بوده است بیانگر عدم تمایل و ناتوانی دولت در کنترل نیروهای این کشور است.

این در حالی است که دولت جوبا اعلام کرده است که به یروهایش دستور اکید داده است تا آتش بس را رعایت کنند.

روز جمعه رئیس جمهور و رهبر شورشیان سودان جنوبی پس از دیدار رو در رو یک توافقنامه آتش بس برای پایان دادن به خشونت های این کشور امضاء کردند.