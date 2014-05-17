طبیعت گردانی که نمکدان می شکنند/ بلوط 500ساله یک شبه خاکستر شد

به گزارش خبرنگار مهر، اکوتوریسم یا طبیعت گردی گونه‌ای از گردشگری است که در آن گردشگران به مناطق طبیعی همچون کوه، جنگل، دریا و ... سفر می کنند و به دیدار از زیست بوم و طبیعت زنده می‌پردازند.

" اکوتوریسم" در سالهای اخیر به عنوان شاخه ای مهم در صنعت گردشگری کشور و جهان جایگاه ویژه ای یافته است و بسیاری از کشورها از اکوتوریسم درآمدهای هنگفتی کسب می کنند.

سازمان جهانی جهانگردی هم 50 درصد گردشگران را در سال 2020 طبیعت‌گرد دانسته و قرن حاضر را قرن طبیعت‌گردی نامیده است و این فرصتی برای استانهایی است که ظرفیتهای طبیعی بی شماری دارند.

تخریب طبیعت تنها سود کهگیلویه و بویراحمد از اکوتوریسم

کهگیلویه و بویراحمد در دامنه های زاگرس با داشتن 10درصد آب کشور و 20درصد جنگل های زاگرس و وجود چشمه ساران، آبشارها، جنگلها و دیگر جاذبه های طبیعی، یکی از قطبهای طبیعت گردی کشور است.

با این حال این گونه گردشگری در کهگیلویه و بویراحمد تاکنون نه تنها سودی عاید آن نکرده بلکه نا آگاهی طبیعت گردان موجب شده بسیاری از مناطق طبیعی بکر و دست نخورده آن از جمله جنگلها، در معرض آسیبهای پنهان ناشی از حضور گردشگران ناآگاه به مسائل زیست محیطی قرار گیرند.

این روزها و با گرمتر شدن هوا، کوهپایه ها، جنگل ها و دشت های سرسبز شهرستانهای بویراحمد و دنا شاهد خیل عظیم طبیعت گردانی است که در زیر سایه بلوطهای کهن آرمیده اند و روزی را بدور از هیاهوی شهر می گذرانند.

اما پس از حضور آنها در این مناطق، هر نقطه ای از طبیعتی که میزبان طبیعت گردان بوده مملو از زباله های پلاستیکی، شاخه های شکسته و آتش های نیمه روشن می شود تا سهم محیط زیست از توسعه اکوتوریسم تنها همین باشد.

به دلیل عدم رعایت فرهنگ حفاظت محیط زیست از سوی برخی از طبیعت گردان، هرساله بخشی از طبیعت زیبای این دیار توسط میهمانان طبیعت از بین می رود.

حریق جنگلها در پی سهل انگاری طبیعت گردان

به گفته کارشناس منابع طبیعی کهگیلویه و بویراحمد بخش زیادی از آتش سوزیهای جنگلها در این استان ناشی از سهل انگاری و بی احتیاطی گردشگران است.

سعید نظری به خبرنگار مهر می گوید: گردشگران طبیعت با روشن کردن آتش در زیر درختان و کنار مراتع و بی توجهی در خاموش کردن آتش، موجب گسترش آتش و حریق در جنگلها می شوند.

وی تصریح می کند: طی سالهای اخیر نزدیک به پنج هزار و 500 هکتار از جنگلهای این استان طعمه حریق شده اند.

نظری بیان می کند: البته در دو سال اخیر شاهد کاهش سطح آتش سوزی ها در جنگلهای استان بوده ایم.

وی می افزاید: با این حال بیشترین آتش سوزی ها در روزهای تعطیل به وقوع می پیوندد که این نشان دهنده نقش گردشگران در بروز آتش سوزیهاست.

وی آتش سوزی مراتع و جنگلها را مهمترین تهدید برای محیط زیست و منابع طبیعی این استان عنوان می کند و می گوید: این استان کوهستانی است و 53 درصد مساحت آن را شیبهای بالای 27 درصد تشکیل می دهد و امکان تردد وسایل نقلیه سبک و سنگین در آنها وجود ندارد براین اساس اطفای حریق به سختی انجام می شود.

نظری تاکید می کند: برای جلوگیری از تخریب طبیعت باید راهکارهایی اندیشیده شود و در غیر این صورت شاهد استمرار روند نابودی طبیعت استان خواهیم بود.

وجود یک میلیون هکتار جنگل در استان

مدیرکل منابع طبیعی استان نیز در این خصوص به خبرنگار مهر می گوید: این استان از لحاظ پوشش جنگلی شاخص بالایی به نسبت کشور دارد.

محمد رضا جهان آرا می افزاید: جنگلهای استان کهگیلویه و بویراحمد 20 درصد از جنگلهای حوزه زاگرس را به خود اختصاص می دهند به طوری که یک میلیون هکتار از شش میلیون هکتار جنگل در زاگرس در این استان قرار دارد.

وی عنوان می کند: از مجموع یک میلیون و 900 هزار هکتار مساحت کهگیلویه و بویراحمد حدود یک میلیون هکتار آن را جنگل ها و 700 هزار هکتار را نیز مراتع تشکیل می دهد.

وی بیان می کند: بیش از 80 درصد جنگل های کهگیلویه و بویراحمد را بلوط و 20 درصد مابقی را نیز سایر گونه ها از قبیل بنه، کیکم، گلابی وحشی، ارس، بادام کوهی و ارژن شامل می شود.

جهان آرا می افزاید: با این حال به دلیل کمبود نیرو در حفاظت و نگه‌داری از عرصه‌های طبیعی با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو هستیم.

جاده سازی در جنگل بر تخریب ها افزوده است

مدیرکل منابع طبیعی کهگیلویه و بویراحمد همچنین از جاده سازی برخی دستگاههای اجرایی در مناطق جنگلی انتقاد می کند و می گوید: این دستگاهها برای اجرای برخی طرحها اقدام به جاده سازی در برخی مناطق جنگلی کرده اند اما پس از اجرای طرح این جاده ها را نبسته اند.

وی می افزاید: این مسئله موجب عبور و مرور از این جاده ها و تخریب جنگل و طبیعت شده است که طی ماههای اخیر اقدام به انسداد بسیاری از این جاده ها کرده ایم.

با این حال این مسئول از ضعف فرهنگ طبیعت گردی در این استان سخن به میان می آورد و می گوید: بسیاری از عرصه های طبیعی در پی ضعف فرهنگ طبیعت گردی آسیب دیده اند.

درختی که یک شبه خاکستر شد

جهان آرا به سوختن یک درخت بلوط کهنسال در یکی از مناطق استان اشاره می کند و می افزاید: این درخت بلوط که 500 سال سن داشت در پی بی توجهی و نامهربانی یک گروه طبیعت گرد در آتش سوخت.

وی ادامه می دهد: این افراد اقدام به روشن کردن آتش زیر تنه این درخت کرده بودند و آن را به همان صورت رها کردند تا این درخت کهنسال شبانه بسوزد و صبح روز بعد تنها خاکستری از آن به جا بماند.

وی تصریح می کند: این منظره و ذغال شدن این درخت که روزی سایه اش را از هیچ عابری دریغ نکرده بود دل هر انسانی را به درد می آورد.

جهان آرا متوسط سن جنگلهای استان را بیش از 500 سال عنوان می کند و می گوید: یک گونه بلوط شاید میلیاردها تومان ارزش داشته باشد و هزینه‌های بسیار هنگفتی لازم است تا یک بلوط را به سن 500 سال رساند.

وی تصریح می کند: نوع نگاه به منابع طبیعی باید به سمت منطقی شدن و همراه با احساس مسئولیت تغییر کند و در این راستا باید فرهنگ‌سازی صورت گیرد و برای این کار باید همه دستگا‌های فرهنگی به خصوص رسانه‌ها و مراکز آموزشی به صورت جدی ورود پیدا کنند.

نسل آینده هرگز ما را نخواهد بخشید

دبیر اتاق بازرگانی، کشاورزی و صنعت یاسوج هم جاذبه های طبیعی را گنجینه ای عظیم در این استان می داند و می گوید: اگر این ثروت عظیم از بین برود، نسل آینده هرگز ما را نخواهد بخشید.

امین منوچهری در گفتگو با خبرنگار مهر می افزاید: همه مسئولین استان در حال حاضر بر این باور هستند که محیط طبیعی استان باید به هر شکل حفظ شود.

این فعال محیط زیست بیان می کند: نباید اجازه داد محیط زیست این استان به خاطر مسائلی که در توسعه اثرگذار است از بین برود و باید فرهنگ استفاده صحیحی از منابع طبیعی رواج یابد.

منوچهری می گوید: منابع طبیعی این استان ثروتی ملی است و فعالیت های توسعه ای باید کارشناسی شده و با لحاظ محیط زیست استان انجام شود.

به گزارش خبرنگار مهر، گردشگری طبیعی نوعی گردشگری مسئولانه است که گردشگر باید نسبت به حفظ طبیعتی که در آن حضور می یابد خود را مسئول بداند.

با این حال به نظر می رسد آنگونه برای توسعه اکوتوریسم در این استان برنامه ریزی می شود برای توسعه فرهنگ طبیعت گردی برنامه مدونی وجود ندارد.

گزارش و عکس: صدیقه امیدی