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۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۱:۵۸

نوری:

عملیات اجرایی آبخیزداری شهرستان تفرش آغاز شد

عملیات اجرایی آبخیزداری شهرستان تفرش آغاز شد

اراک - خبرگزاری مهر: معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی از آغاز اجرای عملیات آبخیزداری حوزه آبخیز کهلو شهرستان تفرش خبر داد.

ابوالفضل نوری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: حجم عملیات پیش بینی شده شامل هزار مترمکعب بندهای خشکه چین است که با اعتبار 600 میلیون ریال از محل اعتبارات ملی آبخیزداری سدهای موجود انجام خواهد شد.

وی افزود: حوزه آبخیز کهلو با سطح 12 هزار و 526 هکتار از زیرحوزه های قره چای( حوزه سد ساوه) در شهرستان تفرش قرار دارد.

نوری اظهار داشت: در این حوزه 5 روستای کهلو بالا و پایین و گوجه گل، جورقین و شولک وجود دارد که در سنوات گذشته پروژ ه های مکانیکی و بیومکانیکی به منظور کاهش عوامل تخریب حوزه (فرسایش، رسوب و سیل ) و بهره برداری از آبهای سطحی و  کاهش اثرات خشکسالی در سطح این حوزه انجام شده است.

معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خاطرنشان کرد: طرح های آبخیزداری با هدف کنترل فرسایش و رسوب و کاهش خسارات ناشی از سیل در قالب عملیات خشکه چین اجرا می شود.
 

کد مطلب 2293520

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