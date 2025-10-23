به گزارش خبرنگار مهر، احمد گلی بعداز ظهر پنج‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: از محل اعتبارات مدیریت بحران، عملیات مرمت و بهسازی پنج سازه آبخیزداری در معرض خطر در حوزه‌های آبخیز مشارگ، کلی، کنارنگ، سیستانک و همچنین فاز سه شهری قاین با حجم هفت هزار و ۵۰ مترمکعب و با اعتبار ۱۰ میلیارد ریال انجام شد.

وی هدف از این عملیات را کاهش خطرات ناشی از سیل و حفاظت از اراضی کشاورزی و سکونتگاه‌های پایین‌دست عنوان کرد.

گلی بیان کرد: با اجرای این طرح، ۳۰۰ خانوار روستایی و عشایری از مزایای آن از جمله کاهش خطرات و خسارات سیل بهره‌مند خواهند شد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان قاینات افزود: این اقدام موجب افزایش آبدهی و کاهش خسارت به هفت رشته قنات در پایین‌دست نیز خواهد شد.