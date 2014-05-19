عباس ساده وند در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در راستای تحقق سند توسعه منابع طبیعی و آبخیزداری استان در افق 1404 در حوزه آب، اقدامات خوبی دراین شهرستان انجام شده است.
وی افزود: تاکنون در این حوزه بندهای سنگی، سیمانی، خاکی و حتی سدهای خاکی ایجاد شده و در حوزههای شهری نیز اقدامات قابل قبولی انجام شد.
وی با اشاره به کنترل بیش از 90 درصد روانآبها در این شهرستان گفت: در طول سال گذشته بیش از 90 درصد آبهای سطحی کنترل و مهار شد و 10 درصد باقیمانده نیز ناشی از سرریز بندها بوده است که کنترل و مهار آن از توان اداره خارج بوده است.
رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آشتیان برخی از مشکلات حاضر شهرستان در مسیر تحقق سند را مربوط به برنامهریزی و اعتبارات لازم عنوان کرد و افزود: علاوه بر این چالشها در حال حاضر به همکاری بیشتر مردم در حوزه حفظ پوشش طبیعی، افزایش فرهنگ عمومی منابع طبیعی و عملیات اصلاح مراتع نیازمند هستیم.
ساده وند در پایان اضافه کرد: برنامههای اداره در سال جاری هنوز به صورت کامل بسته نشده است اما، مرمت چند پروژه از جمله مرمت بندهایی که نشتی دارند در دستور کار است و همچنین در برخی نقاط نیز باید اقدامات توسعهای انجام شود.
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