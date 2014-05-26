اقدامات مجلس در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی/بررسی طرح مبارزه با مفاسد اقتصادی در کمیته ویژه

حمید رضا فولادگر در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی گفت: پس از ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی رئیس مجلس شورای اسلامی طی 2 نامه در اسفند ماه و فروردین ماه به کمیسیون ویژه ماموریت دادند که بررسی سیاست های اقتصاد مقاومتی را در دستور کار خود قرار دهد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر این اساس مرکز پژوهش ها کار تحقیقاتی در مورد قوانین مرتبط با اقتصاد مقاومتی انجام داد و سند های بالا دستی و قوانین مرتبط با این سیاست ها استخراج شد.مرکز پژوهش ها بررسی کرد که کدامیک از این قوانین اجرا می شود و کدامیک اجرا نمی شود و علت عدم اجرای این قوانین نیز بررسی شده است.

وی اظهار داشت: پس از آن قوانین مزاحم و معارض بررسی و استخراج شدند، هم اکنون هم خلا های قانونی در حال بررسی است.

فولادگر از ارائه گزارش مجلس در این خصوص در خرداد ماه خبر داد و گفت: تا پایان خرداد ماه با دولت هماهنگ می کنیم که به تعریف مشترکی از سیاست های اقتصاد مقاومتی دست یابیم، به این ترتیب مجلس قوانین معارض، موازی و خلاهای قانونی را بررسی می کند و می توان آن را در قالب طرح یا لایحه حذف کند. دولت هم باید بخش نامه های معارض با اقتصاد مقاومتی را بررسی و حذف کند.

وی با بیان اینکه مجلس اقداماتی برای مبارزه با فساد از طریق نظارت انجام داده است گفت: طرح مبارزه با مفاسد اقتصادی در کمیته ای در مجلس در حال بررسی است.کمیسیون اصل نود هم پرونده هایی در مبارزه با فساد دارد و دیوان محاسبات هم در این راستا گزارشاتی به مجلس داده است.

فولادگر تاکید کرد: اگر قوه قضائیه و دولت به موقع به گزارشات نظارتی مجلس توجه کنند قبل از شکل گیری فساد می توان جلوی آن را گرفت.