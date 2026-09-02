رفع تصرف یک هکتار از اراضی ملی در منطقه «کهمان»

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالله میری در سخنانی، اظهار داشت: در راستای اجرای تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع، یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان سلسله با حضور فرمانده یگان حفاظت شهرستان و نیروهای یگان، نسبت به رفع تصرف بخشی از اراضی ملی در منطقه «کهمان» اقدام کرد.
وی گفت: در این عملیات، درختان مثمر کاشته شده توسط متصرفان در اراضی ملی قلعوقمع و عرصه موردنظر پس از رفع تصرف، در اختیار منابع طبیعی قرار گرفت.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سلسله، با تأکید بر ضرورت حفاظت از عرصههای ملی، بیان داشت: اراضی ملی متعلق به عموم مردم است و اجازه نخواهیم داد افراد سودجو با تصرف و دخلوتصرف غیرمجاز، حقوق عمومی را تضییع کنند. یگان حفاظت با جدیت و بهصورت مستمر نسبت به پایش و حفاظت از عرصههای منابع طبیعی اقدام خواهد کرد و با هرگونه تخلف برابر قانون برخورد میشود.
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