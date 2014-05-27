به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکرین دیلی، این بازیگر جوان و موفق که در این فاصله در فیلم‌های متعددی بازی کرده دیروز با گذاشتن عکسش با لباس فارغ التحصیلی اعلام کرد در مقطع لیسانس تحصیلاتش به اتمام رسیده است.

اما واتسون بازیگر بریتانیایی که جی.کی.رولینگ خالق هری پارتر انتخاب او را به عنوان هرمیونی تایید کرده بود، در سال 2009 وارد مدرسه ایوی لیگ شد.

او از میان 2000 نفر که خواستار بازی در نقش هرمیونی گرنجر بودند، انتخاب شد. واتسون در رشته ادبیات انگلیسی از دانشگاه براون در رودآیلند تحصیل کرد.

این بازیگر 24 ساله در سال 2009 وارد دانشگاه براون شد و در همان سال به عنوان مطرح ترین بازیگر جوان دهه اول قرن نامش وارد کتاب رکوردهای گینس شد.

واتسون در حالی که دانشجو بود روزهای پرمشغله‌ای را نیز به عنوان بازیگر طی کرد و هم در فیلم «هری پاتر و یادگاران مرگبار» بازی کرد و هم در فیلم‌های دیگری مانند «حلقه بلینگ» ساخته سوفیا کاپولا و «این پایان است» ظاهر شد. این بازیگر در فیلم «نوح» ساخته جدید دارن آرنوفسکی در کنار راسل کرو، جنیفر کانلی و آنتونی هاپکینز نیز بازی کرد.