به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، فیلم «دایره» که بر مبنای رمانی از دیو ایگرز ساخته شده درباره غول اینترنت است.

این بازیگر که بارها هدف حملات آنلاین بوده می‌گوید کامنت‌ها را از روی تعقل نمی‌خواند.

در مراسم افتتاحیه فیلم «دایره» که پنجشنبه شب در نیویورک برای نخستین بار اکران شد، وی گفت: برای سلامت عقلی خودم نمی‌توانم، واقعا نمی‌توانم به شبکه های اجتماعی بروم. من باید فاصله زیادی در این زمینه ایجاد کنم چون یک انسان هستم.

وی افزود: انگار از نظر تکنولوژیکی اتفاقی ضدانسانی می‌افتد و مثل این است که دارند درباره کسی حرف می‌زنند که اصلا وجود ندارد، اما من هستم و واقعی هستم و برای همین باید فاصله بیشتری از شبکه های اجتماعی بگیریم.

این بازیگر در ادامه گفت: حفظ سلامت عقلی در این صنعت از هر چیز مهم‌تر است و من بسیار در این زمینه مراقب هستم.

واتسون پس از درگذشت آلن ریکمن که در فیلم «هری پاتر» در نقش اسنیپ بازی می‌کرد با تهاجم کامنت‌های اینترنتی روبه روشد.

در فیلم «دایره» این بازیگر انگلیسی در نقش می هالند بازی کرده که فارغ‌التحصیل دانشگاه است و به سرعت در کمپانی‌های تکنولوژی شناخته می‌شود و رشد می‌کند و درگیر جاه‌طلبی‌های مستبدانه می‌شود.

وی در این فیلم با تام هنکس هم‌بازی بوده که در نقش یکی از بنیان‌گذاران کمپانی بازی کرده است. واتسون درباره هنکس گفت: او همان چیزی است که تصورش را دارید؛ بسیار سخاوتمند و بامزه و راحت است. اگر قرار بود او چیزی غیر از این باشد حتما قلبم می‌شکست. او مثل یک قهرمان است.

اقتباس از رمان «دایره» به کارگردانی جیمز پانسولت انجام شده است و در کنار تام هنکس که نقش یکی از رهبران تکنولوژیکی را بازی می کند و اما واتسون که یکی از کارمندان درجه پایین است که سعی دارد از نردبان سازمانی بالا برود، جان بویگا هم نقش شخصیت مرموز «کالدن» را ایفا می‌کند.

در عین حال در این فیلم شاهد آخرین نقش آفرینی بیل پکستون نیز هستیم که ماه فوریه درگذشت.